Сибига прокомментировал заявление Трампа о членстве Украины в НАТО

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа относительно членства Украины в НАТО и заявил, что россия не изменила свою риторику капитуляции и ультиматумов. Об этом он сказал во время пресс-конференции, передает УНН.

Сибигу попросили прокомментировать, как Украина расценивает вчерашние публичные заявления Дональда Трампа относительно будущего членства Украины в НАТО, относительно того, что он может понять рф, он ответил: "Я точно знаю, что общий интерес трансатлантического сообщества - это достижение устойчивого, справедливого, всеобъемлющего мира. Я точно могу сказать, что россия стремится к войне и уничтожению Украины. Я точно могу сказать, что россия не изменила свою риторику - риторику капитуляции и ультиматумов".

Глава МИД отметил, что лучшим форматом обмена мнениями является формат прямого общения.

"Поэтому мы чрезвычайно заинтересованы в активном диалоге, в том числе на уровне лидеров и именно этот формат позволяет очень действенно обмениваться мнениями, как относительно причин, так и относительно последствий", - заявил Сибига.

Контекст

Как пишет BBC, из ответов Трампа на вопрос об Украине было очевидно, что его по-прежнему больше интересует возможность покритиковать Джо Байдена, чем реальные обстоятельства конфликта и возможности его урегулирования.

Он снова подчеркнул, что если бы он был президентом, эта война никогда не началась бы.

Трамп также заявил, что "может понять чувства" россии в связи с тем, что Джо Байден якобы нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО.

"Большей частью проблемы было то, что россия много лет, задолго до путина, говорила, что НАТО не должно быть в Украине. Это было, вроде бы, высечено в камне", - сказал Трамп.

"И где-то в процессе Байден сказал: нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Ну, для россии иметь кого-то прямо на пороге - я могу понять их чувства по этому поводу", - добавил новоизбранный президент США.

На вопрос журналиста объяснить, когда именно США отрицали возможность вступления Украины в НАТО, избранный президент заявил: "Я считаю, что это всегда было понятно".

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