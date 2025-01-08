Конкретные гарантии безопасности: Зеленский рассказал о, что будет говорить с президентом США

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет конкретных гарантий безопасности от союза Америки и Европы и, что он буду об этом говорить с президентом США. Об этом Зеленский сказал во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, передает УНН.

"Мы хотим конкретных гарантий безопасности и мы просим об этом от союза Америки и Европы. Я об этом буду говорить с президентом США", - сказал Зеленский.

Также Зеленский комментируя заявление Трампа относительно Украины в НАТО заявил, что не нужно делать поспешных выводов о политике США.

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Трамп заявил, что "может понять чувства" россии в связи с тем, что Джо Байден якобы нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО.

"Большей частью проблемы было то, что россия много лет, задолго до Путина, говорила, что НАТО не должно быть в Украине. Это было, вроде бы, высечено в камне", - сказал Трамп.

"И где-то в процессе Байден сказал: нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Ну, для россии иметь кого-то прямо на пороге - я могу понять их чувства по этому поводу", - добавил новоизбранный президент США.

На вопрос журналиста объяснить, когда именно США отрицали возможность вступления Украины в НАТО, избранный президент заявил: "Я считаю, что это всегда было понятно".

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о членстве Украины в НАТО и заявил, что Россия не изменила свою риторику капитуляции и ультиматумов.