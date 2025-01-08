Не робіть поспішних висновків про політику США: Зеленський про заяву Трампа щодо України в НАТО

Президент Володимир Зеленський висловився щодо заяви новообраного Президента США Дональда Трампа, в якій той зазначив, що розуміє почуття російського диктатора володимира путіна щодо прагнення України приєднатися до НАТО. Про це Зеленський сказав під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Фінляндії Еліною Валтонен, передає УНН з посиланням на Суспільне.

"Пам'ятаєте, Україні казали, що системи Patriot можуть бути і є тільки в країнах НАТО? Або ми з вами вже давно в НАТО, або не треба робити швидких висновків. Так у нас було і з Patriot, і з ракетними системами, і з іншою зброєю натівського зразка. Треба працювати й робити все, щоб Україна отримала гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити путіна. Над цим будемо працювати", - сказав Зеленський.

Також він підкреслив, що Україна ніколи не була членом НАТО та, на жаль, не мала потужних гарантій безпеки. Він зауважив, що війни не відбуваються в країнах НАТО, однак Україна, яка перебуває у стані війни, має право вимагати серйозних гарантій безпеки від міжнародної спільноти, яка прагне лідерства, і від держав, що виступають за мир.

Президент також звернув увагу на те, що питання гарантій безпеки залежить не лише від США, а й від спільної позиції європейських союзників.

"Попри значну допомогу з боку США та Європи, НАТО не продемонструвало єдності між США і європейськими союзниками", – сказав він.

Зеленський нагадав, що деякі країни, включаючи США, Німеччину, Угорщину та Словаччину, були проти надання Україні перспектив членства в НАТО. Це, за його словами, стало однією з причин початку війни, адже Росія розуміла, що Україна залишиться без підтримки.

"путін був переконаний, що його армія більша і здатна нас знищити. Але українська армія здивувала весь світ", – підсумував він.

Доповнення

Трамп заявив, що "може зрозуміти почуття" росії у звʼязку з тим, що Джо Байден нібито порушив "угоду" про відмову приймати Україну в НАТО.

"Більшою частиною проблеми було те, що росія багато років, задовго до путіна, говорила, що НАТО не має бути в Україні. Це було, начебто, викарбовано в камені", - сказав Трамп.

"І десь у процесі Байден сказав: ні, вони повинні мати можливість вступити до НАТО. Ну, для росії мати когось прямо на порозі - я можу зрозуміти їхні почуття щодо цього", - додав новообраний президент США.

На питання журналіста пояснити, коли саме США заперечували можливість вступу України в НАТО, обраний президент заявив: "Я вважаю, що це завжди було зрозуміло".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував заяву новообраного президента США Дональда Трампа щодо членства України в НАТО та заявив, що росія не змінила свою риторику капітуляції та ультиматумів.