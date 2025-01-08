Не делайте поспешных выводов о политике США: Зеленский о заявлении Трампа относительно Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский высказался относительно заявления новоизбранного Президента США Дональда Трампа, в котором тот отметил, что понимает чувства российского диктатора владимира путина относительно стремления Украины присоединиться к НАТО. Об этом Зеленский сказал во время встречи с министром иностранных дел Финляндии Элиной Валтонен, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

"Помните, Украине говорили, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Или мы с вами уже давно в НАТО, или не надо делать быстрых выводов. Так у нас было и с Patriot, и с ракетными системами, и с другим оружием натовского образца. Надо работать и делать все, чтобы Украина получила достойные наших людей гарантии безопасности, которые могли бы остановить путина. Над этим будем работать", - сказал Зеленский.

Также он подчеркнул, что Украина никогда не была членом НАТО и, к сожалению, не имела мощных гарантий безопасности. Он отметил, что войны не происходят в странах НАТО, однако Украина, которая находится в состоянии войны, имеет право требовать серьезных гарантий безопасности от международного сообщества, которое стремится к лидерству, и от государств, выступающих за мир.

Президент также обратил внимание на то, что вопрос гарантий безопасности зависит не только от США, но и от общей позиции европейских союзников.

"Несмотря на значительную помощь со стороны США и Европы, НАТО не продемонстрировало единства между США и европейскими союзниками", - сказал он.

Зеленский напомнил, что некоторые страны, включая США, Германию, Венгрию и Словакию, были против предоставления Украине перспектив членства в НАТО. Это, по его словам, стало одной из причин начала войны, ведь Россия понимала, что Украина останется без поддержки.

"путин был убежден, что его армия больше и способна нас уничтожить. Но украинская армия удивила весь мир", - подытожил он.

Дополнение

Трамп заявил, что "может понять чувства" россии в связи с тем, что Джо Байден якобы нарушил "соглашение" об отказе принимать Украину в НАТО.

"Большей частью проблемы было то, что россия много лет, задолго до Путина, говорила, что НАТО не должно быть в Украине. Это было, вроде бы, высечено в камне", - сказал Трамп.

"И где-то в процессе Байден сказал: нет, они должны иметь возможность вступить в НАТО. Ну, для россии иметь кого-то прямо на пороге - я могу понять их чувства по этому поводу", - добавил новоизбранный президент США.

На вопрос журналиста объяснить, когда именно США отрицали возможность вступления Украины в НАТО, избранный президент заявил: "Я считаю, что это всегда было понятно".

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал заявление новоизбранного президента США Дональда Трампа о членстве Украины в НАТО и заявил, что Россия не изменила свою риторику капитуляции и ультиматумов.