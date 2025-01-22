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Начинать любые переговоры без Украины будет проигрышем - Президент

Киев  •  УНН

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Президент Украины заявил, что с Путиным можно говорить только с позиции силы, а не на равных. Зеленский отметил, что любые переговоры без участия Украины приведут к проигрышу.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с российским диктатором владимиром путиным нельзя говорить на равных, потому что он понимает только язык силы. Об этом заявил Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады, пишет УНН.

Детали 

Зеленский уверен, что путин не желает, чтобы Украина оставалась сильной и независимой государственной с гарантиями безопасности. Поэтому на него необходимо давить, а не общаться на равных.

"Я не очень в это верю, что на сегодня в его голове есть понимание того, как выйти из этой войны, чтобы Украина осталась Украиной сильной, независимой с гарантиями безопасности.  Он того не хочет, я уверен, но что у него есть какое-то видение выхода", - отметил Президент.

Вопрос не начинать любые переговоры без Украины, потому что это проигрыш. А вторая история, не начинать с того, что "что ты хочешь?", "что ты предлагаешь?". То есть путина нельзя субъективизировать в этой истории. Он нарушил все, он виноват. Он должен знать, что он нарушил, ошибся и так далее. Но просто так его уже не остановишь, и надо уже говорить с позиции силы. Потому что, если начинать с ним говорить на равных, я думаю, что это проигрыш для Украины

- подчеркнул Зеленский. 

Напомним 

Команды президентов Украины и США работают над организацией встречи Зеленского и Трампа. Конкретная дата встречи пока не определена, но переговоры продолжаются.

Алина Волянская

Алина Волянская

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volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
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