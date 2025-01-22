Начинать любые переговоры без Украины будет проигрышем - Президент

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с российским диктатором владимиром путиным нельзя говорить на равных, потому что он понимает только язык силы. Об этом заявил Зеленский во время встречи с представителями Международной медиарады, пишет УНН.

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Зеленский уверен, что путин не желает, чтобы Украина оставалась сильной и независимой государственной с гарантиями безопасности. Поэтому на него необходимо давить, а не общаться на равных.

"Я не очень в это верю, что на сегодня в его голове есть понимание того, как выйти из этой войны, чтобы Украина осталась Украиной сильной, независимой с гарантиями безопасности. Он того не хочет, я уверен, но что у него есть какое-то видение выхода", - отметил Президент.

Вопрос не начинать любые переговоры без Украины, потому что это проигрыш. А вторая история, не начинать с того, что "что ты хочешь?", "что ты предлагаешь?". То есть путина нельзя субъективизировать в этой истории. Он нарушил все, он виноват. Он должен знать, что он нарушил, ошибся и так далее. Но просто так его уже не остановишь, и надо уже говорить с позиции силы. Потому что, если начинать с ним говорить на равных, я думаю, что это проигрыш для Украины - подчеркнул Зеленский.

Напомним

Команды президентов Украины и США работают над организацией встречи Зеленского и Трампа. Конкретная дата встречи пока не определена, но переговоры продолжаются.