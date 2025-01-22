Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Президент США Дональд Трамп призвал россию заключить соглашение о прекращении войны против Украины, пообещав в противном случае усиление санкций и тарифов против москвы. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Я не хочу нанести вред россии. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом путиным. Мы никогда не должны забывать, что россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв во время этого почти 60 млн жизней. Учитывая все это, я сделаю большую услугу россии, чья экономика терпит крах, и президенту путину. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну. Дальше будет только хуже - написал Трамп.

Он отметил, что если в ближайшее время не будет заключено соглашение о прекращении войны, у него не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что россия продает США и другим странам.

Давайте закончим эту войну, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом. Мы можем сделать это легким или тяжелым способом - и легкий способ всегда лучше. Пришло время заключить сделку. Ни одна жизнь больше не должна быть потеряна - добавил Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с российским диктатором владимиром путиным нельзя говорить на равных, потому что он понимает только язык силы.