Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

ukenru
Эксклюзив
Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения
14:12 • 53244 просмотра

Эксперт раскритиковал АРМА за обновление дизайна реестра арестованных активов, вместо его наполнения

Эксклюзив
Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы
11:37 • 87133 просмотра

Гетманцев решил лишить украинцев доступных зарубежных покупок: что об этом думают украинцы

Эксклюзив
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
11:07 • 112898 просмотра

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Эксклюзив
Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева
22 января, 09:59 • 103684 просмотра

Минздрав должен пересмотреть руководства и протоколы лечения вместе со специалистами - Дмитриева

Эксклюзив
Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев
22 января, 09:49 • 105342 просмотра

Раскрытие банковской тайны: какие риски для украинцев

Эксклюзив
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
22 января, 07:26 • 127413 просмотра

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Эксклюзив
Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников
22 января, 06:10 • 107319 просмотра

Дело против экс-чиновника МОУ Лиева о пулеметах: оружие было принято без замечаний от военных-оружейников

Эксклюзив
Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД
21 января, 14:58 • 123556 просмотра

Украинцев нет среди пострадавших во время смертоносного пожара на курорте в Турции - МИД

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая
21 января, 14:17 • 122773 просмотра

Зеленский: рф производит в несколько раз больше оружия, чем вся Европа вместе взятая

Эксклюзив
Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения
21 января, 14:13 • 120766 просмотра

Эксперт о заявлениях главы АРМА Думы относительно обновленного реестра: это часть пиара, а не реальные изменения

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

Трамп поручил спецпредставителю Келлогу завершить войну в Украине за 100 дней - WSJ

22 января, 07:13 • 100875 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 122310 просмотра
ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

ВСУ переходят на электронные медицинские карты вместо "формы 100": что это даст

22 января, 08:49 • 92190 просмотра
91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос

91% украинцев гордятся гражданством - новый опрос

22 января, 10:03 • 55508 просмотра
Какие подержанные авто из США чаще всего покупают украинцы - новая статистика

Какие подержанные авто из США чаще всего покупают украинцы - новая статистика

22 января, 10:20 • 51770 просмотра
публикации
Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика

Барьеры на пути к жизни без насилия: почему сложно уйти от обидчика
Эксклюзив

11:07 • 112901 просмотра
Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

Производители, дистрибьюторы или аптеки: кто формирует цены на лекарства в Украине?

22 января, 08:30 • 122310 просмотра
Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов

Почему Трамп идет против ВОЗ и ставит под угрозу НАТО? Мнения экспертов
Эксклюзив

22 января, 07:26 • 127415 просмотра
Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

Украинские пациенты заложники системы: почему Минздрав должен обновить медицинские протоколы уже сейчас

21 января, 15:39 • 137959 просмотра
"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

"Битва за престиж": где смотреть матч 7-го тура Лиги Европы "Динамо" - "Галатасарай", фаворит букмекеров, последние приготовления

21 января, 12:22 • 155200 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

Хейли Бибер опровергла слухи о разводе с мужем после "отписки" в Instagram

16:22 • 7559 просмотра
Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

Принц Гарри получит компенсацию от The Sun за незаконную слежку

15:23 • 20846 просмотра
Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

Netflix повысит цены на подписку в ряде стран после роста количества пользователей

14:03 • 32037 просмотра
«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

«Торшер или Мелания Петровна": как оценили аутфит первой леди США на инаугурации

21 января, 11:48 • 136204 просмотра
Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

Трамп отпраздновал инаугурацию на трех балах с танцами и звездными гостями

21 января, 09:57 • 148329 просмотра
Актуальное
Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Трамп пригрозил россии новыми санкциями, если она не прекратит войну в Украине

Киев  •  УНН

 • 2128 просмотра

Read in English

Дональд Трамп призвал россию заключить мирное соглашение с Украиной. Он предупредил об усилении санкций и тарифов против москвы в случае продолжения войны.

Президент США Дональд Трамп призвал россию заключить соглашение о прекращении войны против Украины, пообещав в противном случае усиление санкций и тарифов против москвы. Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social, передает УНН.

Я не хочу нанести вред россии. Я люблю русский народ и всегда имел очень хорошие отношения с президентом путиным. Мы никогда не должны забывать, что россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв во время этого почти 60 млн жизней. Учитывая все это, я сделаю большую услугу россии, чья экономика терпит крах, и президенту путину. Договоритесь сейчас и прекратите эту бессмысленную войну. Дальше будет только хуже 

- написал Трамп.

Он отметил, что если в ближайшее время не будет заключено соглашение о прекращении войны, у него не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что россия продает США и другим странам.

Давайте закончим эту войну, которая бы никогда не началась, если бы я был президентом. Мы можем сделать это легким или тяжелым способом - и легкий способ всегда лучше. Пришло время заключить сделку. Ни одна жизнь больше не должна быть потеряна 

- добавил Трамп.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с российским диктатором владимиром путиным нельзя говорить на равных, потому что он понимает только язык силы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы