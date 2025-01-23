Как США будут добиваться завершения войны россии против Украины? Трамп рассказал

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация будет добиваться заключения мирного соглашения между Украиной и россией, ведь такого конфликта мир не видел со времен Второй мировой войны. Об этом он сказал во время обращения и диалога в Давосе, передает УНН.

Мы будем работать над тем, чтобы добиться мирного соглашения между россией и Украиной. Тысячи погибли в ходе этой войны. Никто подобного еще не видел. Миллионы украинцев, миллионы россиян страдают. Никто не видел подобного со времен Второй мировой войны - сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал россию заключить соглашение о прекращении войны против Украины, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против москвы.