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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как США будут добиваться завершения войны россии против Украины? Трамп рассказал

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Дональд Трамп заявил о намерениях США добиваться мирного соглашения между Украиной и россией. Президент США также пригрозил россии усилением санкций, если война не прекратится.

Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация будет добиваться заключения мирного соглашения между Украиной и россией, ведь такого конфликта мир не видел со времен Второй мировой войны. Об этом он сказал во время обращения и диалога в Давосе, передает УНН.

Мы будем работать над тем, чтобы добиться мирного соглашения между россией и Украиной. Тысячи погибли в ходе этой войны. Никто подобного еще не видел. Миллионы украинцев, миллионы россиян страдают. Никто не видел подобного со времен Второй мировой войны 

- сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп призвал россию заключить соглашение о прекращении войны против Украины, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против москвы.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
donald-trampДональд Трамп
ukrainaУкраина

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