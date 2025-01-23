Как США будут добиваться завершения войны россии против Украины? Трамп рассказал
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил о намерениях США добиваться мирного соглашения между Украиной и россией. Президент США также пригрозил россии усилением санкций, если война не прекратится.
Президент США Дональд Трамп заявил, что администрация будет добиваться заключения мирного соглашения между Украиной и россией, ведь такого конфликта мир не видел со времен Второй мировой войны. Об этом он сказал во время обращения и диалога в Давосе, передает УНН.
Мы будем работать над тем, чтобы добиться мирного соглашения между россией и Украиной. Тысячи погибли в ходе этой войны. Никто подобного еще не видел. Миллионы украинцев, миллионы россиян страдают. Никто не видел подобного со времен Второй мировой войны
Напомним
Президент США Дональд Трамп призвал россию заключить соглашение о прекращении войны против Украины, пообещав в противном случае ужесточение санкций и тарифов против москвы.