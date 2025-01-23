Трамп надеется, что Китай поможет остановить войну россии в Украине
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с китайским лидером Си Цзиньпином о войне в Украине. Трамп рассчитывает на помощь Китая в прекращении конфликта между Украиной и рф.
Президент США Дональд Трамп надеется, что Китай поможет остановить войну между Украиной и ррссий. Трамп говорил об этом с китайским лидером Си Цзиньпин. Об этом он сказал во время обращения и диалога в Давосе, передает УНН.
"Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и рф. Я упомянул об этом во время телефонная дозвонка с Си и надеюсь, что мы сможем объединить усилия и положить этому конец", - заявил Трамп.
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