Трамп надеется, что Китай поможет остановить войну россии в Украине

Президент США Дональд Трамп надеется, что Китай поможет остановить войну между Украиной и ррссий. Трамп говорил об этом с китайским лидером Си Цзиньпин. Об этом он сказал во время обращения и диалога в Давосе, передает УНН.

"Мы надеемся, что Китай поможет нам остановить войну между Украиной и рф. Я упомянул об этом во время телефонная дозвонка с Си и надеюсь, что мы сможем объединить усилия и положить этому конец", - заявил Трамп.

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