Трамп попросил Саудовскую Аравию снизить цены на нефть: почему это важно для Украины

Президент США Дональд Трамп попросил Саудовскую Аравию снизить цены на нефть. Он заявил, что если бы цена снизилась, то война россии в Украине быстро бы закончилась. Об этом он сказал во время обращения и диалога в Давосе, передает УНН.

"Я хочу попросить Саудовскую Аравию снизить цены на нефть. Я удивляюсь почему они не сделали этого до выборов. Я был удивлён этим. Если бы цена снизилась, то война россии в Украине быстро бы закончилась. Но по мере того, как цены остаются высокими эта война будет продолжаться. Вы можете положить конец этой войне снизив цены на нефть. Это давно надо было сделать. Миллионы жизней потеряны в этой войне", - заявил Трамп.

Он также заявил, что нужно снизить и процентные ставки по всему миру.

"Мы снижаем процентные ставки и вы должны снизить их", - сказал Трамп.

Дополнение

Reuters сообщало, что цены на нефть упали в среду, продолжив снижение с предыдущей сессии, на фоне того, как рынки взвешивали объявление президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения в области энергетики в первый день его пребывания в должности и следили за его таможенной политикой.