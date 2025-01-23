Трамп попросив Саудівську Аравію знизити ціни на нафту: чому це важливо для України

Президент США Дональд Трамп попросив Саудівську Аравію знизити ціни на нафту. Він заявив, що якби ціна знизилася, то війна росії в Україні швидко б закінчилася. Про це він сказав під час звернення та діалогу в Давосі, передає УНН.

"Я хочу попросити Саудівську Аравію знизити ціни на нафту. Я дивуюся, чому вони не зробили цього до виборів. Я був здивований цим. Якби ціна знизилася, то війна росії в Україні швидко б закінчилася. Але в міру того, як ціни залишаються високими, ця війна триватиме. Ви можете покласти край цій війні, знизивши ціни на нафту. Це давно треба було зробити. Мільйони життів втрачено в цій війні", - заявив Трамп.

Він також заявив, що потрібно знизити і відсоткові ставки по всьому світу.

"Ми знижуємо відсоткові ставки і ви повинні знизити їх", - сказав Трамп.

Доповнення

Reuters повідомляло, що ціни на нафту впали в середу, продовживши зниження з попередньої сесії, на тлі того, як ринки зважували оголошення президентом США Дональдом Трампом надзвичайного стану в галузі енергетики в перший день його перебування на посаді та стежили за його митною політикою.