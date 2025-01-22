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Нефть продолжает дешеветь: инвесторы наблюдают за политикой "Трампа 2.0"

Киев  •  УНН

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Нефть Brent и WTI подешевела на 0,5-0,6% после заявлений Трампа о чрезвычайном положении в энергетике и планах по увеличению добычи. Инвесторы также обеспокоены возможным введением пошлин на импорт из Канады и Мексики.

Цены на нефть упали в среду, продолжив снижение с предыдущей сессии, на фоне того, как рынки взвешивали объявление президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения в области энергетики в первый день его пребывания в должности и следили за его таможенной политикой, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 36 центов, или 0,5%, до $78,93 за баррель в 07:30 по Гринвичу (09:30 по Киеву). Фьючерсы на нефть марки WTI упали на 46 центов, или на 0,6%, до $75,37.

Цены снизились во вторник после того, как Трамп изложил масштабный план по максимизации добычи нефти и газа, включая объявление чрезвычайного положения в области энергетики для ускорения выдачи разрешений, сворачивание мер по защите окружающей среды и выход США из Парижского климатического соглашения.

"Участники рынка пытаются переварить неоднозначные сигналы, которые Трамп 2.0 несет для траектории цен на нефть", - сказал Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG.

"В ближайшей перспективе внимание будет сосредоточено на том, осуществится ли его цель пополнить стратегические резервы США", - сказал Йеп.

Энергетическая политика Трампа вряд ли будет побуждать краткосрочные инвестиции или изменит рост производства в США, написали аналитики Morgan Stanley в заметке, добавив, что она, однако, может сдержать потенциальное снижение спроса на нефтепродукты.

Аналитики также сомневаются, изменит ли обещание Трампа пополнить стратегический резерв спрос на нефть, поскольку администрация Байдена уже закупала нефть для чрезвычайного запаса.

В то же время инвесторы были осторожны, поскольку Трамп заявил, что планирует ввести 25% пошлины на импорт из Канады и Мексики с 1 февраля, а не в первый день своего пребывания в должности, как обещал ранее.

"Внимание нефтяного рынка постепенно переключается с санкций США против россии на потенциальную торговую политику президента Трампа", - заявили аналитики ING в среду, добавив, что энергетический комплекс оказался под давлением из-за растущей угрозы пошлин.

Президент США заявил, что его администрация "вероятно" прекратит закупать нефть у Венесуэлы, одного из крупнейших поставщиков нефти в страну.

Тем временем во вторник на побережье Мексиканского залива США обрушился редкий зимний шторм.

По оценкам, добыча нефти в Северной Дакоте сократилась на 130 000-160 000 баррелей в сутки из-за экстремально холодной погоды и связанных с этим эксплуатационных проблем, сообщило во вторник управление трубопроводов штата.

Влияние шторма на нефтегазовые операции в Техасе оставалось ограниченным: с минимальными перебоями в поставках газа, небольшими отключениями электроэнергии и большим количеством запасов бензина на заправках, на фоне того, как многие дороги и шоссе оставались закрытыми.

Китай установил новый рекорд импорта российской нефти в 2024 году20.01.25, 12:05 • 68775 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Экономика
meksikaМексика
venesuelaВенесуэла
donald-trampДональд Трамп
tekhasТехас
kanadaКанада
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

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