Китай установил новый рекорд импорта российской нефти в 2024 году

ukenru
Эксклюзив
Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января
07:13 • 75561 просмотра

Начало периода кардинальных перемен: гороскоп для всех знаков Зодиака на 20 – 26 января

Эксклюзив
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
06:40 • 111453 просмотра

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксклюзив
"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)
06:01 • 101305 просмотра

"Обвинение безосновательно" - адвокат о вручении подозрения эксчиновнику МОУ Лиеву по делу о бракованных пулемётах (Видео)

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта
06:00 • 100691 просмотра

Сегодня в Украине отмечают день памяти защитников Донецкого аэропорта

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский
19 января, 19:02 • 107352 просмотра

На Курском направлении воюют 67 тысяч лучших военных рф - Сырский

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко
19 января, 14:02 • 107318 просмотра

Зеленский лишил государственных наград Бойко, Шуфрича и Симоненко

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева
18 января, 12:05 • 198322 просмотра

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно
18 января, 09:00 • 118574 просмотра

Беспрецедентные меры безопасности на инаугурации Трампа в Вашингтоне: что известно

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные
17 января, 18:33 • 203274 просмотра

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Эксклюзив
Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов
17 января, 17:25 • 160476 просмотра

Изменения в процедуре назначения руководителя АРМА: спасут ли они от постоянных скандалов

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Иран может передать России оружие для противостояния украинским БПЛ в Черном море - ISW

Иран может передать России оружие для противостояния украинским БПЛ в Черном море - ISW

20 января, 02:24 • 79808 просмотра
Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

Байден не ставил целью победу Украины в войне с рф: какими на самом деле были его планы

20 января, 04:40 • 91791 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

05:30 • 113273 просмотра
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

08:00 • 100465 просмотра
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

08:25 • 58066 просмотра
публикации
Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

Окончание войны за 24 часа, хорошие отношения с путиным, ядерный удар: что говорил Трамп до инаугурации об Украине

08:00 • 100465 просмотра
Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа

Эксперты озвучили ожидания от США относительно войны в Украине после инаугурации Трампа
Эксклюзив

06:40 • 111440 просмотра
День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

День АР Крым: почему празднование этой даты требует переосмысления и что происходит на полуострове

05:30 • 113273 просмотра
Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

Должны были сбивать "шахеды": кто и за что подозревает Лиева

18 января, 12:05 • 198311 просмотра
Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

Инаугурация Трампа: как будет происходить и кто из мировых политиков и бизнеса примет участие

18 января, 07:00 • 187123 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

Иванка Трамп поразила платьем на светском вечере перед инаугурацией отца

08:25 • 58066 просмотра
Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

Коллеги и друзья раскрыли тайны творческого метода Дэвида Линча

18 января, 19:33 • 111982 просмотра
«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

«Квадрат - наследие Instagram": соцсеть меняет формат сетки профилей

18 января, 13:12 • 117740 просмотра
Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

Обама опроверг слухи о разводе с женой трогательным поздравлением - СМИ

18 января, 12:59 • 118635 просмотра
Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

Пять уютных, семейных сериалов: что посмотреть в зимние выходные

17 января, 18:33 • 203269 просмотра
Актуальное
Китай установил новый рекорд импорта российской нефти в 2024 году

Китай установил новый рекорд импорта российской нефти в 2024 году

Киев  •  УНН

 • 6194 просмотра

Read in English

Импорт нефти из РФ в Китай вырос на 1% и достиг рекордных 108,5 млн тонн в 2024 году. В то же время поставки из Саудовской Аравии упали на 9%, а общий импорт нефти в Китай снизился на 1,9%.

Импорт сырой нефти Китаем из России, ведущего поставщика для страны, вырос на 1% в 2024 году до рекордного максимума по сравнению с 2023 годом, тогда как закупки из Саудовской Аравии упали на 9%, показали данные в понедельник, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Объемы поставок из РФ, включая трубопроводные и морские поставки, составили 108,5 млн метрических тонн, согласно данным главного таможенного управления Китая, что эквивалентно 2,17 млн баррелей в сутки.

Морские поставки из России поддерживались спросом как со стороны независимых нефтеперерабатывающих заводов, так и крупных государственных нефтяных компаний, а также распоряжением правительства о создании запасов, сообщает Reuters.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), поставила 78,64 млн тонн, или около 1,57 млн баррелей в сутки, что ниже показателя 1,72 млн баррелей в сутки в 2023 году.

Большую часть 2024 года импорт саудовской нефти в Китай ограничивался все большей долей дешевой нефти из России и Ирана из-за высоких цен. Рыночная доля Саудовской Аравии восстановилась в четвертом квартале после резкого снижения цен управляющей ОПЕК страной и снижения поставок из Ирана.

Общий импорт сырой нефти в Китай, крупнейшего в мире покупателя сырой нефти, снизился на 1,9% в прошлом году, что стало первым падением в годовом измерении за исключением падений, вызванных пандемией, на фоне того, как вялый экономический рост и пик спроса на топливо сдержали закупки.

Импорт из Малайзии, главного перевалочного пункта для подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 28% в прошлом году до 70,38 млн тонн или 1,41 млн баррелей в сутки, что ставит страну на третье место после Саудовской Аравии.

Почти все закупки Китаем иранской нефти заканчиваются на независимых нефтеперерабатывающих заводах страны, которые включают крупные интегрированные заводы и более традиционные небольшие заводы, известные как «чайники», на фоне того, как обе группы находятся под давлением из-за сокращения маржи и низкого спроса на топливо и химикаты.

«За весь 2024 год импорт нефти из Ирана не был зафиксирован», - пишет издание.

Данные показали, что в декабре из Венесуэлы был импортирован груз объемом около 290 000 тонн, вследствие чего общий объем поставок от американского экспортера составлял 1,5 млн тонн или 30 000 баррелей в сутки.

Поставки из Бразилии в прошлом году выросли на втором месте после Малайзии, объемы выросли на 17%, тогда как импорт из США упал на 36% по сравнению с 2023 годом.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай - Reuters20.01.24, 23:21 • 29543 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
opekОПЕК
malaiziyaМалайзия
venesuelaВенесуэла
braziliyaБразилия
saudovskaya-araviyaСаудовская Аравия
kitaiКитай
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
iranИран

Обратиться по вопросам размещения рекламы