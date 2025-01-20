Китай установил новый рекорд импорта российской нефти в 2024 году

Импорт сырой нефти Китаем из России, ведущего поставщика для страны, вырос на 1% в 2024 году до рекордного максимума по сравнению с 2023 годом, тогда как закупки из Саудовской Аравии упали на 9%, показали данные в понедельник, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Объемы поставок из РФ, включая трубопроводные и морские поставки, составили 108,5 млн метрических тонн, согласно данным главного таможенного управления Китая, что эквивалентно 2,17 млн баррелей в сутки.

Морские поставки из России поддерживались спросом как со стороны независимых нефтеперерабатывающих заводов, так и крупных государственных нефтяных компаний, а также распоряжением правительства о создании запасов, сообщает Reuters.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), поставила 78,64 млн тонн, или около 1,57 млн баррелей в сутки, что ниже показателя 1,72 млн баррелей в сутки в 2023 году.

Большую часть 2024 года импорт саудовской нефти в Китай ограничивался все большей долей дешевой нефти из России и Ирана из-за высоких цен. Рыночная доля Саудовской Аравии восстановилась в четвертом квартале после резкого снижения цен управляющей ОПЕК страной и снижения поставок из Ирана.

Общий импорт сырой нефти в Китай, крупнейшего в мире покупателя сырой нефти, снизился на 1,9% в прошлом году, что стало первым падением в годовом измерении за исключением падений, вызванных пандемией, на фоне того, как вялый экономический рост и пик спроса на топливо сдержали закупки.

Импорт из Малайзии, главного перевалочного пункта для подсанкционной нефти из Ирана и Венесуэлы, вырос на 28% в прошлом году до 70,38 млн тонн или 1,41 млн баррелей в сутки, что ставит страну на третье место после Саудовской Аравии.

Почти все закупки Китаем иранской нефти заканчиваются на независимых нефтеперерабатывающих заводах страны, которые включают крупные интегрированные заводы и более традиционные небольшие заводы, известные как «чайники», на фоне того, как обе группы находятся под давлением из-за сокращения маржи и низкого спроса на топливо и химикаты.

«За весь 2024 год импорт нефти из Ирана не был зафиксирован», - пишет издание.

Данные показали, что в декабре из Венесуэлы был импортирован груз объемом около 290 000 тонн, вследствие чего общий объем поставок от американского экспортера составлял 1,5 млн тонн или 30 000 баррелей в сутки.

Поставки из Бразилии в прошлом году выросли на втором месте после Малайзии, объемы выросли на 17%, тогда как импорт из США упал на 36% по сравнению с 2023 годом.

Россия стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай - Reuters