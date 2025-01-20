Китай встановив новий рекорд імпорту російської нафти у 2024 році

Імпорт сирої нафти Китаєм з росії, провідного постачальника для країни, зріс на 1% у 2024 році до рекордного максимуму порівняно з 2023 роком, тоді як закупівлі із Саудівської Аравії впали на 9%, показали дані в понеділок, повідомляє Reuters, пише УНН.

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Обсяги поставок з рф, включаючи трубопровідні та морські поставки, становили 108,5 млн метричних тонн, згідно з даними головного митного управління Китаю, що еквівалентно 2,17 млн ​​барелів на добу.

Морські поставки з росії підтримувалися попитом як з боку незалежних нафтопереробних заводів, так і великих державних нафтових компаній, а також розпорядженням уряду про створення запасів, повідомляє Reuters.

Саудівська Аравія, найбільший виробник Організації країн-експортерів нафти (ОПЕК), поставила 78,64 млн тонн, або близько 1,57 млн ​​барелів на добу, що нижче за показник 1,72 млн барелів на добу в 2023 році.

Більшу частину 2024 року імпорт саудівської нафти в Китай обмежувався дедалі більшою часткою дешевшої нафти з росії та Ірану через вищі ціни. Ринкова частка Саудівської Аравії відновилася у четвертому кварталі після різкого зниження цін керуючою ОПЕК країною та зниження постачання з Ірану.

Загальний імпорт сирої нафти до Китаю, найбільшого у світі покупця сирої нафти, знизився на 1,9% минулого року, що стало першим падінням у річному вимірі за винятком падінь, спричинених пандемією, на тлі того, як мляве економічне зростання та пік попиту на пальне стримали закупівлі.

Імпорт із Малайзії, головного перевалочного пункту для підсанкційної нафти з Ірану та Венесуели, зріс на 28% минулого року до 70,38 млн тонн або 1,41 млн барелів на добу, що ставить країну на третє місце після Саудівської Аравії.

Майже всі закупівлі Китаєм іранської нафти закінчуються на незалежних нафтопереробних заводах країни, які включають великі інтегровані заводи та більш традиційні невеликі заводи, відомі як "чайники", на тлі того, як обидві групи перебувають під тиском через скорочення маржі та низький попит на паливо та хімікати.

"За весь 2024 імпорт нафти з Ірану не був зафіксований", - пише видання.

Дані показали, що в грудні з Венесуели було імпортовано вантаж об'ємом близько 290 000 тонн, внаслідок чого загальний обсяг постачань від американського експортера становив 1,5 млн тонн або 30 000 барелів на добу.

Постачання з Бразилії минулого року зросли на другому місці після Малайзії, обсяги зросли на 17%, тоді як імпорт із США впав на 36% порівняно з 2023 роком.

Росія стала найбільшим постачальником нафти в Китай – Reuters