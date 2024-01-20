Росія стала найбільшим постачальником нафти в Китай – Reuters
Київ • УНН
У 2023 році Росія обігнала Саудівську Аравію і стала найбільшим постачальником сирої нафти до Китаю, розподіляючи 107 мільйонів тонн на рік. Незважаючи на західні санкції проти Росії, попит Китаю на дешевшу нафту, як повідомляється, підняв ціни на російську нафту вище 60 доларів.
Росія обійшла Саудівську Аравію та стала найбільшим постачальником сирої нафти в Китай у 2023 році. Натомість Пекін продовжує ігнорувати санкції Заходу проти РФ. Про це пише агентство Reuters, передає УНН.
Деталі
За даними китайської митниці, які наводить видання, Росія поставила до Китаю 107 мільйонів тонн сирої нафти за рік - це еквівалентно 2,14 мільйона барелів на день.
Це значно більше, ніж інші великі експортери нафти, такі як Саудівська Аравія та Ірак. Крім того, це рекордне значення для постачання російської нафти до Китаю в принципі, зазначають журналісти агентства.
Імпорт із Саудівської Аравії, яка раніше була найбільшим постачальником Китаю, впав на 1,8% до 85,96 млн тонн, оскільки близькосхідний нафтовий гігант втратив частку ринку через дешевшу російську нафту.
Загальний імпорт нафти до Китаю, за даними Reuters, становить 11,28 мільйона барелів на добу. Таким чином, можна зробити висновок, що Росія забезпечує близько чверті всіх поставок нафти в Китай.
Доповнення
Як пише Reuters, одна з причин рекордних поставок — знижка на російський енергоносій, оскільки після запровадження санкцій (зокрема, стелі цін) багато країн відмовилися від закупівлі самої нафти безпосередньо. При цьому зростання попиту на дешеву нафту з боку китайських та індійських нафтопереробних заводів підняло вартість російської нафти вище стелі в 60 доларів.
Наразі китайські нафтопереробники використовують трейдерів-посередників для доставки та страхування російської сирої нафти, щоб уникнути порушення санкцій Заходу.
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