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США запровадили санкції проти компанії з ОАЕ за перевезення російської нафти

США запровадили санкції проти компанії з ОАЕ за перевезення російської нафти

Київ • УНН

 • 25699 перегляди

США наклали санкції на судноплавну компанію Hennesea з ОАЕ за транспортування російської нафти за ціною, вищою за міжнародно узгоджену - 60 доларів за барель.

Вашингтон запровадив санкції проти з Об’єднаних Арабських Еміратів, яка перевозила російську нафту за цінами, вищими від лімітів, встановлених міжнародною коаліцією. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає УНН.

Деталі 

Сьогодні OFAC запроваджує перші в 2024 році санкції для дотримання ліміту цін на нафту, спрямовані проти судноплавної компанії, пов’язаної з порушеннями щодо обмеження цін

- йдеться в заяві Мінфіну США.

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Йдеться про санкції проти судноплавної компанії Hennesea, яка була створена наприкінці 2022 року й незадовго до набуття "стелею ціни" чинності придбала старі танкери.

Вони неодноразово заходили в порти РФ і перевозили російську нафту та нафтопродукти.

Компанія з ОАЕ, як встановив американський Мінфін, є кінцевим власником 18 суден, які перевозили російську нафту за ціною, вищою від 60 доларів за барель. Вони всі також потрапили під останні санкції.

Санкції передбачають блокування будь-яких активів компанії, які перебувають у США. Крім того, заблоковані всі транзакції  американських громадян, або які були здійснені на території США, щодо цієї компанії. 

Доповнення 

У відомстві нагадали, що у грудні 2022 року Захід встановив верхню межу ціни на морський експорт російської нафти на рівні 60 доларів за барель. Санкції також забороняють західним компаніям надавати послуги з перевезення нафти з РФ за вищою від "стелі" ціною.

Обмеження змусило Росію переорієнтувати продаж нафти на набагато більш віддалені країни, такі як Китай та Індія, а також інвестувати у "тіньові флоти" зі зношених танкерів, які офіційно не відстежуються.

Нагадаємо

Після нових санкцій США проти росії китайські державні банки посилюють обмеження на фінансування російських клієнтів, зокрема припиняють надавати будь-які фінансові послуги російським військовим.

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Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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