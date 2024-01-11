США запровадили нові санкції проти міноборони рф
Київ • УНН
США запровадили нові санкції проти російських оборонних активів та директора державної авіакомпанії. Обмеження також стосуються трьох російських військових літаків.
Сьогодні, 11 січня, Вашингтон запровадив нові санкції проти росії - під обмеження потрапили активи російського міністерства оборони. Про це повідомляє Міністерство фінансів США, передає УНН.
Деталі
До оновленого списку санкцій потрапили Ашулукський полігон та Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.
Також США запровадили обмеження проти генерального директора ВАТ "Державна авіакомпанія "224-й окремий авіаційний загін" Володимира Міхейчика.
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Окремо повідомляється, що Вашингтон запровадив санкції проти трьох російських важких військово-транспортних літаків: 2-х Іл-76МД та одного АН-124.
Довідково
Ашулук - (навчальний центр) збройних сил рф. Він розташований в Астраханській області на схід від залізничної станції Ашулук, на кордоні з Казахстаном.
Призначений для випробування зенітно-ракетних озброєнь військ протиповітряної оборони і проведення військових навчань із застосуванням цієї зброї.
"224 авіаційний загін" - російське авіаційне підприємство, що є дочірньою структурою мноборони рф.
Авіакомпанія забезпечує транспортні авіаційні перевезення в інтересах державних структур, а також виконує нерегулярні вантажні комерційні перевезення в росії і за кордоном.
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