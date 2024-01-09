Зеленський: "Санкції світу, безумовно, працюють"
Київ • УНН
Зеленський повідомив, що санкції уповільнюють російську оборонну промисловість, закликав перекрити шляхи обходу санкцій. Він дякує тим, хто допомагає Україні боротися за свободу.
Світові санкції гальмують російську "оборонку", і цьому є свідчення. Про це заявив у своєму вечірньому відеозверненні глава української держави Володимир Зеленський, передає УНН.
Санкції світу, безумовно, працюють. Є чіткі свідчення гальмування російської "оборонки". Але, щоб результат санкцій був стовідсотковий, так само на сто відсотків мають бути перекриті й схеми обходу санкцій.
Деталі
Зеленський також подякував усім хто докладає зусиль для зменшення можливостей фінансування держави-агресорки.
"Слава всім, хто працює заради свободи, усім, хто воює заради свободи! Хто робить усе, щоб свобода ставала міцніше і щоб терор – саме терор – програвав. Кожен тиждень – менше можливостей для росії. Кожен тиждень – більше можливостей для України", – наголосив Президент України.
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Нагадаємо
Зеленський і раніше наголошував на необхідності посилення санкцій проти росії, щоб запобігти ухиленню від них. Та сигналізував, що Україна планує нові заходи.
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