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Умєров та Залужний відвідали позиції воїнів на Харківщині: обговорили ситуацію на Куп'янському напрямку

Умєров та Залужний відвідали позиції воїнів на Харківщині: обговорили ситуацію на Куп'янському напрямку

Київ • УНН

 • 32459 перегляди

Представники Міністерства оборони України відвідали війська в Куп'янську, де обговорили ситуацію та майбутні рішення щодо протидії російським атакам.

Міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп’янська.  Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.

Деталі

Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати. Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає. 

Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається

 – наголосив міністр оборони.
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Нагадаємо

У грудні минулого року міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на Східному напрямку. Обговорили потреби українських військових та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.

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