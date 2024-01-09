Умєров та Залужний відвідали позиції воїнів на Харківщині: обговорили ситуацію на Куп'янському напрямку
Київ • УНН
Представники Міністерства оборони України відвідали війська в Куп'янську, де обговорили ситуацію та майбутні рішення щодо протидії російським атакам.
Міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем Збройних Сил України генералом Валерієм Залужним і начальником Генерального штабу генерал-лейтенантом Сергієм Шапталою відвідали позиції Сил оборони в районі Куп’янська. Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає УНН.
Деталі
Командувач ОСУВ "Хортиця" генерал-полковник Олександр Сирський ознайомив із ситуацією довкола Куп’янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати. Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає.
Мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики. Рішення будуть ухвалені найближчим часом – ворогу не сподобається
Нагадаємо
У грудні минулого року міністр оборони Рустем Умєров та Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний відвідали позиції воїнів на Східному напрямку. Обговорили потреби українських військових та посилення фортифікацій уздовж всієї лінії зіткнення.
Тривожних дзвіночків для харків’ян немає: Фітьо про можливий російський наступ на Харків09.01.24, 17:52 • 30628 переглядiв