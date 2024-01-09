Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Харьковщине: обсудили ситуацию на Купянском направлении

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Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца
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Сын Кернеса не видит смысла в расследовании покушения на отца

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Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог
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Руководитель фирмы, которая разводит рыбу в Винницкой области, лично подтвердил, что ее гибель не связана с работой других предприятий - эколог

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Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны
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Эксперт оценил реальный уровень инфляции и ситуацию с ослаблением гривны

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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК
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Украине необходима действенная процедура очистки Верховного суда - ГПК

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Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин
8 января  •  207621 просмотра

Есть признаки того, что Гетманцев руководит налоговой в ручном режиме - Амелин

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Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале
8 января  •  211589 просмотра

Не более 5-7%: эксперт озвучил, на сколько могут вырасти цены на продукты в январе-феврале

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Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице
8 января  •  180234 просмотра

Сын Геннадия Кернеса Кирилл получил в подарок от отца 30 млн грн наличными, когда тот был в больнице

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Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января
8 января  •  160946 просмотра

Неделя амбициозных планов: гороскоп для всех знаков Зодиака на 8 – 14 января

Эксклюзив
Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП
8 января  •  152852 просмотра

Прокуратура не получала от рф документы о пребывании в СИЗО экс-депутата-агента фсб Шепелева - ОГП

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Кирилл Кернес после начала полномасштабного вторжения "исчез с радаров" - депутат Харьковского облсовета
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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня
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В Киеве возле "Караваевых Дач" поезд насмерть сбил 20-летнего парня

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Оккупанты не прекращают атак в направлении Синьковки, но успеха не имеют - Фитьо

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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК
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Верховный суд нужно очистить от недобропорядочных судей - общественный совет при НАПК

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Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают
5 января  •  211253 просмотра

Эксперт: блокировка налоговых накладных - дополнительная финансовая нагрузка на бизнес, и не все ее выдерживают

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В Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз не подтверждают возможное сбитие над Украиной "шахеда" с реактивным двигателем. Факты использования врагом этих дронов для атак Украины, пока отсутствуют.

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Тревожных звоночков для харьковчан нет: Фитьо о возможном российском наступлении на Харьков

Украинские военные говорят об отсутствии непосредственной угрозы для Харькова, а сообщения о наступлении российских войск военные считают безосновательными.

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