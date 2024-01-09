Умеров и Залужный посетили позиции воинов на Харьковщине: обсудили ситуацию на Купянском направлении

Министр обороны Рустем Умеров вместе с Главнокомандующим Вооруженных Сил Украины генералом Валерием Залужным и начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Сергеем Шапталой посетили позиции Сил обороны в районе Купянска. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.



Детали

Командующий ОСУВ "Хортица" генерал-полковник Александр Сырский ознакомил с ситуацией вокруг Купянска, где украинские воины отражают постоянные попытки врага атаковать. Успехов у российских оккупантов на этом направлении нет.

Имел честь встретиться с командирами подразделений, которые воюют на этом направлении сейчас. Доложили о ситуации, текущих вызовах. Решения будут приняты в ближайшее время - врагу не понравится - подчеркнул министр обороны.

Напомним,

В декабре прошлого года министр обороны Рустем Умеров и Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный посетили позиции воинов на Восточном направлении. Обсудили потребности украинских военных и усиление фортификаций вдоль всей линии соприкосновения.

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