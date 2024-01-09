Тревожных звоночков для харьковчан нет: Фитьо о возможном российском наступлении на Харьков

Враг не имеет успехов на Купянском направлении, Силы обороны находятся в активной обороне, поэтому харьковчанам не стоит волноваться о возможном наступлении российских войск на город. Об этом заявил в эфире телемарафона начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо, пишет УНН.

Видим, что успехов у врага на Купянском направлении у врага нет, наши защитники находятся в активной обороне. Пытаются при лучшей возможности улучшить свое тактическое положение, переходят к атакующим действиям. Поэтому харьковчанам можно быть спокойными - сказал Фитьо.

Он сказал, что сообщения иностранных СМИ о том, что россияне могут наступать на Харьков, укладываются в общие намерения России захватить еще больше территорий в Украине, о чем и без того давно известно. Спикер отметил, что ситуация контролируемая.

Намерения рашистов мы и сами понимаем - это Харьков, Полтава, Киев, вся Украина. Но на данный момент каких-то тревожных звоночков для харьковчан нет - подчеркнул Фитьо.

Напомним,

Недавно издание The Telegraph сообщило, ссылаясь на собственные источники, что, вероятно, Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова. В материале указывалась дата 15 января, как возможная дата начала повторного наступления. Однако, Фитьо сообщал, что информация издания The Telegraph о подготовке россиян к новому наступлению на Харьков и область не соответствует действительности.

ISW также сообщил о потенциальной интенсификации российских усилий по захвату Купянска.

Председатель ХОВА Олег Синегубов заявлял, что вблизи Харьковщины не наблюдается скопления вражеских войск, что свидетельствует о том, что сейчас враг не готовится к повторному наступлению на этом направлении. Однако ситуация может в любой момент измениться.