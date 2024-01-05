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Речник Сухопутних військ ЗСУ спростував інформацію видання The Telegraph про новий наступ рф на Харківщину

Речник Сухопутних військ ЗСУ спростував інформацію видання The Telegraph про новий наступ рф на Харківщину

Київ • УНН

 • 23467 перегляди

Українські військові заперечують заяву The Telegraph про новий наступ росіян на Харків, стверджуючи, що немає жодних нових даних, які б це підтверджували.

Інформації видання The Telegraph  про підготовку росіян  до нового  наступу на Харків та область не відповідає дійсності. Про це повідомив журналісту УНН начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.

Деталі

На запитання, чи  матеріал видання The Telegraph не відповідає дійсності й нічим не обґрунтований, Фітьо відповів:

"Абсолютно. Посилаються на якісь анонімні джерела, які в принципі не мають під собою ніяких актуальних даних". 

За його словами, ворог почав активні наступальні дії на Харківщині, Луганщині та Донеччині в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на початку жовтня. З того часу ті активні наступальні дії відбуваються і про це ми говоримо щоденно. 

"Що ворог намагається наступати на Харківському напрямку", - сказав Фітьо. 

Доповнення 

Британське видання The Telegraph заявило, що росіяни нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область після масованих обстрілів Харкова та області.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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