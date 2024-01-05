Речник Сухопутних військ ЗСУ спростував інформацію видання The Telegraph про новий наступ рф на Харківщину
Київ • УНН
Українські військові заперечують заяву The Telegraph про новий наступ росіян на Харків, стверджуючи, що немає жодних нових даних, які б це підтверджували.
Інформації видання The Telegraph про підготовку росіян до нового наступу на Харків та область не відповідає дійсності. Про це повідомив журналісту УНН начальник служби зв’язків з громадськістю Командування Сухопутних військ підполковник Володимир Фітьо.
Деталі
На запитання, чи матеріал видання The Telegraph не відповідає дійсності й нічим не обґрунтований, Фітьо відповів:
"Абсолютно. Посилаються на якісь анонімні джерела, які в принципі не мають під собою ніяких актуальних даних".
За його словами, ворог почав активні наступальні дії на Харківщині, Луганщині та Донеччині в смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" на початку жовтня. З того часу ті активні наступальні дії відбуваються і про це ми говоримо щоденно.
"Що ворог намагається наступати на Харківському напрямку", - сказав Фітьо.
Доповнення
Британське видання The Telegraph заявило, що росіяни нібито планують новий "широкомасштабний наступ" на Харківську область після масованих обстрілів Харкова та області.