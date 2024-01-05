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Представитель Сухопутных войск ВСУ опроверг информацию издания The Telegraph о новом наступлении рф на Харьковщину

Представитель Сухопутных войск ВСУ опроверг информацию издания The Telegraph о новом наступлении рф на Харьковщину

Киев • УНН

 • 23460 просмотра

Украинские военные отрицают заявление The Telegraph о новом наступлении россиян на Харьков, утверждая, что нет никаких новых данных, которые бы это подтверждали.

Информация издания The Telegraph о подготовке россиян  к новому  наступлению на Харьков и область не соответствует действительности. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.

Детали

На вопрос, ли материал издания The Telegraph не соответствует действительности и ничем не обоснован, Фитьо ответил:

"Абсолютно. Ссылаются на какие-то анонимные источники, которые в принципе не имеют под собой никаких актуальных данных". 

По его словам, враг начал активные наступательные действия в Харьковской, Луганской и Донецкой областях в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" в начале октября. С тех пор те активные наступательные действия происходят и об этом мы говорим ежедневно. 

"Что враг пытается наступать на Харьковском направлении", - сказал Фитьо. 

Дополнение 

Британское издание The Telegraph заявило, что россияне якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область после массированных обстрелов Харькова и области.  

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война

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