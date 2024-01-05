Представитель Сухопутных войск ВСУ опроверг информацию издания The Telegraph о новом наступлении рф на Харьковщину
Киев • УНН
Украинские военные отрицают заявление The Telegraph о новом наступлении россиян на Харьков, утверждая, что нет никаких новых данных, которые бы это подтверждали.
Информация издания The Telegraph о подготовке россиян к новому наступлению на Харьков и область не соответствует действительности. Об этом сообщил журналисту УНН начальник службы связей с общественностью Командования Сухопутных войск подполковник Владимир Фитьо.
Детали
На вопрос, ли материал издания The Telegraph не соответствует действительности и ничем не обоснован, Фитьо ответил:
"Абсолютно. Ссылаются на какие-то анонимные источники, которые в принципе не имеют под собой никаких актуальных данных".
По его словам, враг начал активные наступательные действия в Харьковской, Луганской и Донецкой областях в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" в начале октября. С тех пор те активные наступательные действия происходят и об этом мы говорим ежедневно.
"Что враг пытается наступать на Харьковском направлении", - сказал Фитьо.
Дополнение
Британское издание The Telegraph заявило, что россияне якобы планируют новое "широкомасштабное наступление" на Харьковскую область после массированных обстрелов Харькова и области.