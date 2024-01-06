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російські війська можуть активізувати зусилля щодо Куп'янська у найближчі тижні - ISW

російські війська можуть активізувати зусилля щодо Куп'янська у найближчі тижні - ISW

Київ • УНН

 • 31586 перегляди

ISW повідомляє про потенційну інтенсифікацію російських зусиль із захоплення Куп'янська (Харківська область)

Російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська у найближчі тижні. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає УНН.

Деталі

"Російські війська можуть активізувати зусилля із захоплення Куп’янська, Харківської області, у найближчі тижні та мати угруповання сил у цьому районі, яке виглядає менш деградованим, ніж російські угруповання, відповідальні за наступальні зусилля в інших частинах Східної України", - ідеться в повідомленні.

В ISW зазначають, що війська рф мають сприятливі умови для активізації операцій на Куп’янському напрямку з метою захоплення територій, які є більш значущими, ніж інші райони, які зараз намагаються захопити російські війська.

"Українські офіційні особи заявили, що російські війська мають на меті захопити Куп’янськ і Борову (35 км на захід від Сватового) протягом зими 2024 року. Захоплення росією цих міст, імовірно, змусило б українські сили залишити східний берег річки Оскіл у Харківській області та створило б умови для майбутніх наступальних операцій росії на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна", - ідеться у звіті.

Окрім того, у звіті вказується, що російські війська не накопичили достатньо сил у бєлгородській області, щоб підтримувати початок широкомасштабних наступальних операцій в інших частинах північної чи північно-східної частин Харківської області.

Нагадаємо

Нещодавно видання The Telegraph повідомило, посилаючись на власні джерела, що, імовірно, Україна готується до відновлення російського наступу поблизу Харкова. "Можлива дата його початку 15 січня",- йшлося в матеріалі.

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що поблизу Харківщини не спостерігається скупчення ворожих військ, що свідчить про те, що наразі ворог не готується до повторного наступу на цьому напрямку. Проте ситуація може в будь-який момент змінитися.

Речник Сухопутних військ ЗСУ спростував інформацію видання The Telegraph про новий наступ рф на Харківщину 05.01.24, 14:32 • 23467 переглядiв

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