российские войска могут активизировать усилия относительно Купянска в ближайшие недели - ISW

Российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска в ближайшие недели. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), передает УНН.

Детали

"Российские войска могут активизировать усилия по захвату Купянска, Харьковской области, в ближайшие недели и иметь группировку сил в этом районе, которая выглядит менее деградированной, чем российские группировки, ответственные за наступательные усилия в других частях Восточной Украины", - говорится в сообщении.

В ISW отмечают, что войска рф имеют благоприятные условия для активизации операций на Купянском направлении с целью захвата территорий, которые являются более значимыми, чем другие районы, которые сейчас пытаются захватить российские войска.

"Украинские официальные лица заявили, что российские войска имеют целью захватить Купянск и Боровую (35 км к западу от Сватово) в течение зимы 2024 года. Захват россией этих городов, вероятно, заставил бы украинские силы оставить восточный берег реки Оскол в Харьковской области и создал бы условия для будущих наступательных операций россии на линии Купянск-Сватово-Кременная", - говорится в отчете.

Кроме того, в отчете указывается, что российские войска не накопили достаточно сил в белгородской области, чтобы поддерживать начало широкомасштабных наступательных операций в других частях северной или северо-восточной частей Харьковской области.

Напомним

Недавно издание The Telegraph сообщило, ссылаясь на собственные источники, что, вероятно, Украина готовится к возобновлению российского наступления вблизи Харькова. "Возможная дата его начала 15 января",- говорилось в материале.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что вблизи Харьковской области не наблюдается скопления вражеских войск, что свидетельствует о том, что сейчас враг не готовится к повторному наступлению на этом направлении. Однако ситуация может в любой момент измениться.

Представитель Сухопутных войск ВСУ опроверг информацию издания The Telegraph о новом наступлении рф на Харьковщину