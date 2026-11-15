Те, кто работает в тени: как агентура СБУ делает возможными самые сложные спецоперации

Результат спецоперации «Паутина» / Снимок аэрокосмической компании Maxar

Спецоперация Службы безопасности Украины "Паутина", в ходе которой украинские дроны атаковали российскую стратегическую авиацию, стала примером того, как агентурная работа в тылу врага может определить успех масштабной военной операции. Военные эксперты и бывшие сотрудники СБУ объяснили УНН, почему даже самые современные технологии не способны заменить агентов, которые работают непосредственно на вражеской территории, и как украинским спецслужбам удается проводить сложные операции в глубоком тылу рф.

Роль агентурной сети в спецоперации "Паутина"

Спецоперация "Паутина", проведенная СБУ 1 июня 2025 года, продемонстрировала, что современная война ведется не только на поле боя. За успешными ударами по российским военным аэродромам стояла длительная работа украинских спецслужб, которые смогли организовать сложную логистику, обеспечить конспирацию и координировать действия непосредственно на территории противника.

Ключевым элементом операции стала агентурная сеть, без которой реализовать замысел было бы невозможно.

Как ранее рассказал Василий Малюк, который тогда возглавлял СБУ, для проведения "Паутины" украинские спецслужбы создали в российском Челябинске логистическую компанию прикрытия. Агенты арендовали офис и склады неподалеку от местного управления фсб, приобрели пять грузовиков и наняли водителей, которые выполняли обычные коммерческие перевозки.

Именно через эту логистическую инфраструктуру впоследствии организовали доставку специальных конструкций с беспилотниками к российским военным аэродромам.

"Паутина" — это уникальная, многоэтапная операция, которая включает в себя ряд важнейших компонентов. Прежде всего, это логистика, то есть доставка во вражеский тыл самих средств — в нашем случае 150 боевых FPV-дронов. Это доставка домиков, внутри которых средства доставляли к аэродромам. Это агентурная работа, связь и многое другое. Если мы смотрим на "Паутину" в целом, то видим комплексный подход: агентурный и технический. И именно наиболее эффективной наша работа становится тогда, когда существует правильный симбиоз — рассказывал Малюк.

Но работа с агентурной сетью всегда сложна, поэтому и во время реализации "Паутины" возникали казусы.

Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУ

"По сути, каждую неделю происходили какие-то казусы. Ну, из того, что можно рассказать... 1 июня состоялась реализация, планировали мы провести ее гораздо раньше. Но было много разных вопросов во вражеском тылу, которые приходилось решать. Но один из вопросов, и это такая нотка юмора: мы планировали сделать это еще до 9 мая, но они на Пасху там ушли в \"запой\", простите, ну, так сильно злоупотребляли спиртными напитками (…) То одного водителя нет, то другого, понимаете? Потом, 1 мая — \"майовка\" у них, и они неделю лежат, их нет. Потом 9 мая. У нас реально выпал месяц, говорю вам откровенно, именно по этой первопричине", — поделился подробностями Малюк.

Схематическое изображение грузовиков с откидной крышей, в которых перевозились дроны

Василий Малюк рассказывал, что детализированный план "Паутины" знало лишь ограниченное число лиц. По данным УНН, к планированию и подготовке спецоперации "Паутина" был также привлечен бывший первый заместитель начальника Департамента защиты национальной государственности СБУ Сергей Дука. Поражение российских самолетов осуществили операторы дронов ЦСО "А" СБУ. Украинские агенты, которые работали непосредственно в россии, покинули территорию противника еще до начала финального этапа операции.

Реальное фото дронов, которые атаковали российские самолеты

рф хочет провести операцию, аналогичную украинской "Паутины", против трех стран Европы - СМИ

Почему без агентуры невозможны масштабные спецоперации

Бывший сотрудник департамента контрразведки СБУ, военный эксперт Константин Корсун подчеркивает, что именно агентурная составляющая была фундаментом "Паутины", тогда как беспилотники стали инструментом завершающего этапа.

Если говорить об операции «Паутина», то, на мой взгляд, агентурная составляющая была ее основой. Технические средства стали финальным инструментом реализации замысла, но без предварительной подготовки эта операция была бы абсолютно невозможной. Речь идет о сложной, качественно спланированной агентурной работе, ведь необходимо было организовать людей, обеспечить их участие, продумать легенды и механизмы взаимодействия отметил Корсун.

По словам бывшего контрразведчика, успех таких операций зависит от способности спецслужб создать многоуровневую систему взаимодействия, в которой каждый участник может знать лишь часть общего замысла. Часть исполнителей при этом могут привлекать без раскрытия истинной цели заданий. Например, человек может перевозить автомобиль или груз, не подозревая, что участвует в подготовке спецоперации.

Военный эксперт Олег Жданов также убежден, что именно работа агентов обеспечила возможность реализовать настолько масштабный замысел.

Без агентурной составляющей операция «Паутина» не могла быть реализована. На мой взгляд, именно агентурная работа составляла большую часть всей операции. Нужно было синхронизировать огромное количество процессов, в частности организовать наем грузовиков, их перемещение и доставку необходимого оборудования к месту назначения. Причем грузы транспортировали через несколько стран, чтобы обеспечить их безопасное попадание на территорию российской федерации и последующую доставку в города, где планировалось проведение операции отметил эксперт

Жданов объясняет, что агентурная деятельность не ограничивается сбором разведывательной информации. Агенты могут организовывать логистику, создавать предприятия прикрытия и контролировать выполнение отдельных этапов операции. А финальный результат зависит от того, насколько слаженно работает вся эта система.

Работа в тылу врага: когда одна ошибка может сорвать операцию

Подготовка «Паутины» сопровождалась многочисленными нештатными ситуациями. Кроме уже упомянутого казуса со злоупотреблением алкоголем на праздники был еще один опасный момент.

Один из негласных помощников случайно активировал механизм открытия крыши конструкции, где находились дроны. Один из водителей увидел БПЛА, подготовленные к применению. Чтобы избежать разоблачения, украинским агентам пришлось срочно придумать объяснение, что это специальные разведывательные дроны для наблюдения за животными и выявления браконьеров в охотничьих угодьях.

Легенда сработала, и операцию удалось продолжить.

россия до сих пор не может восстановить свой военный потенциал после спецоперации "Паутина" - источник

Первые результаты поражения

По мнению Константина Корсуна, именно способность организовать работу так, чтобы она не вызывала подозрений, свидетельствует о высоком профессиональном уровне тех, кто работает с агентурой.

Вообще, высший класс агентурной и разведывательной работы — это когда все действия максимально сливаются с повседневной жизнью и не привлекают внимания. Именно тогда контрразведке сложнее всего выявить подготовку операции. Ведь она обращает внимание на нетипичное поведение, необычные события и обстоятельства, которые могут свидетельствовать о подготовке диверсии. Поэтому я убежден, что агентурная работа остается фундаментом практически любой успешной разведывательной операции отметил бывший контрразведчик.

Украинская агентура в россии: какие возможности имеют спецслужбы

«Паутина» продемонстрировала не только технологические возможности СБУ, но и способность украинских спецслужб организовывать длительные многоэтапные операции непосредственно на территории врага.

«Что касается наличия агентурной сети СБУ на территории россии, то да, такая сеть есть, и ее используют для проведения операций», — рассказал бывший контрразведчик.

Вербовка агентуры, налаживание контактов и подготовка людей к выполнению заданий требуют значительного времени. В то же время результаты операций в российском тылу демонстрируют, что украинские спецслужбы способны использовать эти возможности, а агентурная сеть является достаточно разветвленной.

Криминальная среда как источник информации: зачем спецслужбам агентура

По словам военного эксперта Олега Жданова, соответствующие инструменты есть не только у Службы внешней разведки Украины, но и у СБУ и Главного управления разведки Министерства обороны.

"В целом я очень высоко оцениваю работу СБУ за пределами Украины, в частности на территории противника. Если учитывать не только операцию "Паутина", но и другие диверсионные мероприятия, которые проводятся на территории России, становится понятно, насколько высокого уровня достигли украинские спецслужбы", — подчеркнул он.

Опыт "Паутины" изучают иностранные спецслужбы

По мнению экспертов, главный результат "Паутины" выходит далеко за рамки поражения российских военных самолетов. Украинским спецслужбам удалось реализовать замысел, который ранее мог казаться невозможным даже для ведущих разведывательных структур мира.

Уникальность "Паутины" заключается в том, что она вышла за рамки привычного представления о возможностях спецслужб даже в западных странах. Масштаб и способ реализации этой операции стали чем-то таким, что, как сказал бы один киногерой, могло бы присниться далеко не каждому сценаристу считает военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, украинский опыт уже представляет профессиональный интерес для иностранных партнеров.

"Сегодня представители иностранных спецслужб приезжают в Украину, чтобы перенимать опыт и изучать проведенные нами операции. "Паутина" уже стала примером, который изучают в профессиональной среде спецслужб и который, безусловно, войдет в историю специальных операций", — добавил Жданов.

"Паутина" стала подтверждением того, что даже при стремительном развитии беспилотных технологий агентурная работа остается одним из важнейших инструментов спецслужб. Дроны могут нанести удар за тысячи километров от линии фронта, но именно люди обеспечивают условия, при которых такой удар становится возможным. И пока результаты спецопераций попадают в заголовки мировых СМИ, значительная часть работы тех, кто их готовит, остается засекреченной.

Провал ПВО и "бюрократический ад": как украинская операция "Паутина" заставила США переживать за свои F-35