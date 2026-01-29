$42.960.17
Провал ПВО и "бюрократический ад": как украинская операция "Паутина" заставила США переживать за свои F-35

Киев • УНН

 • 1476 просмотра

Отчет Пентагона выявил, что военные базы США беззащитны перед дронами из-за путаницы в законодательстве. Это создает юридические парадоксы и делает невозможным своевременное реагирование на угрозы.

Провал ПВО и "бюрократический ад": как украинская операция "Паутина" заставила США переживать за свои F-35

Успешная украинская операция «Паутина», в ходе которой был уничтожен ряд российских стратегических бомбардировщиков, заставила Пентагон пересмотреть защиту собственных объектов. Отчет генерального инспектора министерства обороны США выявил, что ключевые военные базы и заводы остаются беззащитными перед малыми БПЛА не из-за нехватки оружия, а из-за путаницы в законодательстве и регламентах. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно документу «Management Advisory: Immediate Attention Required to Protect DoD Covered Assets», действующий Кодекс США не относит тренировочные базы к перечню объектов, подлежащих обязательной антидроновой защите. Это создает юридический парадокс: на авиабазе «Люк» в Аризоне, где готовят пилотов истребителей пятого поколения F-35, персонал может не иметь законных полномочий сбивать дроны, даже если они появятся непосредственно над самолетами.

россия до сих пор не может восстановить свой военный потенциал после спецоперации "Паутина" - источник08.01.26, 15:02 • 2960 просмотров

Еще более сложная ситуация сложилась с заводом №42 в Палмдейле, где производят секретные авиационные компоненты. Несмотря на неоднократные появления неизвестных БПЛА над объектом в течение 2024-2025 годов, в ВВС США и Пентагоне возникли споры относительно того, включен ли этот завод в список защищенных зон. Бюрократическая неопределенность фактически парализует возможность своевременного реагирования на потенциальные угрозы.

Формула 67 секунд: нехватка времени на координацию

Военные учения продемонстрировали, что в современных условиях у структур безопасности есть всего 67 секунд для идентификации цели и координации действий между местными властями, штатами и федеральными службами. Любая задержка в этой цепочке делает даже самые современные системы ПВО бессильными против роя дешевых коммерческих дронов, способных вывести из строя дорогостоящую технику на открытых стоянках.

Осуществили "Паутину", в третий раз пошатнули Крымский мост и поразили российскую субмарину: Малюк подвел итоги 2025 года31.12.25, 19:17 • 6620 просмотров

Сейчас Пентагон пытается срочно синхронизировать действия более 500 военных баз на территории США. Главным вызовом остается создание единой структуры, которая позволит командирам на местах принимать решения об уничтожении нарушителей без риска уголовного преследования из-за противоречивых гражданских законов.

Самая дерзкая операция современной войны: WSJ опубликовало новые детали операции "Паутина" СБУ10.12.25, 11:17 • 30937 просмотров

Степан Гафтко

Новости Мира
Техника
Война в Украине
Аризона
Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки
Пентагон
Соединённые Штаты