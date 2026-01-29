Провал ПВО и "бюрократический ад": как украинская операция "Паутина" заставила США переживать за свои F-35

Успешная украинская операция «Паутина», в ходе которой был уничтожен ряд российских стратегических бомбардировщиков, заставила Пентагон пересмотреть защиту собственных объектов. Отчет генерального инспектора министерства обороны США выявил, что ключевые военные базы и заводы остаются беззащитными перед малыми БПЛА не из-за нехватки оружия, а из-за путаницы в законодательстве и регламентах. Об этом пишет УНН.

Детали

Согласно документу «Management Advisory: Immediate Attention Required to Protect DoD Covered Assets», действующий Кодекс США не относит тренировочные базы к перечню объектов, подлежащих обязательной антидроновой защите. Это создает юридический парадокс: на авиабазе «Люк» в Аризоне, где готовят пилотов истребителей пятого поколения F-35, персонал может не иметь законных полномочий сбивать дроны, даже если они появятся непосредственно над самолетами.

Еще более сложная ситуация сложилась с заводом №42 в Палмдейле, где производят секретные авиационные компоненты. Несмотря на неоднократные появления неизвестных БПЛА над объектом в течение 2024-2025 годов, в ВВС США и Пентагоне возникли споры относительно того, включен ли этот завод в список защищенных зон. Бюрократическая неопределенность фактически парализует возможность своевременного реагирования на потенциальные угрозы.

Формула 67 секунд: нехватка времени на координацию

Военные учения продемонстрировали, что в современных условиях у структур безопасности есть всего 67 секунд для идентификации цели и координации действий между местными властями, штатами и федеральными службами. Любая задержка в этой цепочке делает даже самые современные системы ПВО бессильными против роя дешевых коммерческих дронов, способных вывести из строя дорогостоящую технику на открытых стоянках.

Сейчас Пентагон пытается срочно синхронизировать действия более 500 военных баз на территории США. Главным вызовом остается создание единой структуры, которая позволит командирам на местах принимать решения об уничтожении нарушителей без риска уголовного преследования из-за противоречивых гражданских законов.

