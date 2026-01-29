Провал ППО та "бюрократичне пекло": як українська операція "Павутина" змусила США переживати за свої F-35

$42.960.17
51.230.17
ukenru
00:09 • 3010 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 11485 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 14998 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 13572 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 13598 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 16543 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 18812 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 13848 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 25147 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
28 січня, 11:48 • 24365 перегляди
ГУР викрило понад 60 суден "тіньового флоту" рф, Ірану та Венесуели, що перевозять підсанкційну нафту
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
0.7м/с
93%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Ні переохолодження, ні квартири з льодом: у поліції розповіли про обставини смерті 88-річної жінки на столичному ПодоліPhoto28 січня, 17:00 • 6212 перегляди
Варшава спростувала російський фейк про перепродаж польських генераторів в Україні28 січня, 17:50 • 2908 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 10230 перегляди
рф втратила одразу два літаки - Су-30 і Су-3428 січня, 20:56 • 4274 перегляди
Німецький канцлер Мерц закликає Європу до конкуренції на тлі рекордно слабкого долара21:19 • 4266 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 35641 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 64700 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 91514 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 70860 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 89491 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Музикант
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Китай
Білий дім
Іран
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 10243 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 38449 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 36950 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 43586 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 46194 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Дипломатка
Су-30

Провал ППО та "бюрократичне пекло": як українська операція "Павутина" змусила США переживати за свої F-35

Київ • УНН

 • 40 перегляди

Звіт Пентагону виявив, що військові бази США беззахисні перед дронами через плутанину в законодавстві. Це створює юридичні парадокси та унеможливлює вчасне реагування на загрози.

Провал ППО та "бюрократичне пекло": як українська операція "Павутина" змусила США переживати за свої F-35

Успішна українська операція "Павутина", під час якої було знищено низку російських стратегічних бомбардувальників, змусила Пентагон переглянути захист власних об’єктів. Звіт генерального інспектора міністерства оборони США виявив, що ключові військові бази та заводи залишаються беззахисними перед малими БПЛА не через брак зброї, а через плутанину в законодавстві та регламентах. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з документом "Management Advisory: Immediate Attention Required to Protect DoD Covered Assets", чинний Кодекс США не відносить тренувальні бази до переліку об’єктів, що підлягають обов’язковому антидроновому захисту. Це створює юридичний парадокс: на авіабазі "Люк" в Арізоні, де готують пілотів винищувачів п’ятого покоління F-35, персонал може не мати законних повноважень збивати дрони, навіть якщо вони з’являться безпосередньо над літаками.

росія досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело08.01.26, 15:02 • 2960 переглядiв

Ще складніша ситуація склалася із заводом №42 у Палмдейлі, де виробляють секретні авіаційні компоненти. Попри неодноразові появи невідомих БПЛА над об’єктом протягом 2024-2025 років, у ПС США та Пентагоні виникли суперечки щодо того, чи включений цей завод до списку захищених зон. Бюрократична непевність фактично паралізує можливість вчасного реагування на потенційні загрози.

Формула 67 секунд: брак часу на координацію

Військові навчання продемонстрували, що в сучасних умовах у структур безпеки є лише 67 секунд для ідентифікації цілі та координації дій між місцевою владою, штатами та федеральними службами. Будь-яка затримка у цьому ланцюжку робить навіть найсучасніші системи ППО безсилими проти рою дешевих комерційних дронів, здатних вивести з ладу коштовну техніку на відкритих стоянках.

Здійснили "Павутину", втретє похитнули Кримський міст та уразили російську субмарину: Малюк підбив підсумки 2025 року31.12.25, 19:17 • 6618 переглядiв

Наразі Пентагон намагається терміново синхронізувати дії понад 500 військових баз на території США. Головним викликом залишається створення єдиної структури, яка дозволить командирам на місцях ухвалювати рішення про знищення порушників без ризику кримінального переслідування через суперечливі цивільні закони.

Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУ10.12.25, 11:17 • 30936 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Техніка
Війна в Україні
Аризона
Повітряні сили США
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Міністерство оборони США
Пентагон
Сполучені Штати Америки