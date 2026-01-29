Провал ППО та "бюрократичне пекло": як українська операція "Павутина" змусила США переживати за свої F-35

Успішна українська операція "Павутина", під час якої було знищено низку російських стратегічних бомбардувальників, змусила Пентагон переглянути захист власних об’єктів. Звіт генерального інспектора міністерства оборони США виявив, що ключові військові бази та заводи залишаються беззахисними перед малими БПЛА не через брак зброї, а через плутанину в законодавстві та регламентах. Про це пише УНН.

Деталі

Згідно з документом "Management Advisory: Immediate Attention Required to Protect DoD Covered Assets", чинний Кодекс США не відносить тренувальні бази до переліку об’єктів, що підлягають обов’язковому антидроновому захисту. Це створює юридичний парадокс: на авіабазі "Люк" в Арізоні, де готують пілотів винищувачів п’ятого покоління F-35, персонал може не мати законних повноважень збивати дрони, навіть якщо вони з’являться безпосередньо над літаками.

росія досі не може відновити свій військовий потенціал після спецоперації "Павутина" - джерело

Ще складніша ситуація склалася із заводом №42 у Палмдейлі, де виробляють секретні авіаційні компоненти. Попри неодноразові появи невідомих БПЛА над об’єктом протягом 2024-2025 років, у ПС США та Пентагоні виникли суперечки щодо того, чи включений цей завод до списку захищених зон. Бюрократична непевність фактично паралізує можливість вчасного реагування на потенційні загрози.

Формула 67 секунд: брак часу на координацію

Військові навчання продемонстрували, що в сучасних умовах у структур безпеки є лише 67 секунд для ідентифікації цілі та координації дій між місцевою владою, штатами та федеральними службами. Будь-яка затримка у цьому ланцюжку робить навіть найсучасніші системи ППО безсилими проти рою дешевих комерційних дронів, здатних вивести з ладу коштовну техніку на відкритих стоянках.

Здійснили "Павутину", втретє похитнули Кримський міст та уразили російську субмарину: Малюк підбив підсумки 2025 року

Наразі Пентагон намагається терміново синхронізувати дії понад 500 військових баз на території США. Головним викликом залишається створення єдиної структури, яка дозволить командирам на місцях ухвалювати рішення про знищення порушників без ризику кримінального переслідування через суперечливі цивільні закони.

Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУ