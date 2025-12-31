Здійснили "Павутину", втретє похитнули Кримський міст та уразили російську субмарину: Малюк підбив підсумки 2025 року

2025 рік – це унікальна спецоперація "Павутина" і ураження 41 літака стратегічної авіації рф. Рік, коли ми дотягнулися до рашистів навіть під водою: від підводного вибуху втретє похитнувся Кримський міст, а російська субмарина була уражена Службою прямо в порту Новоросійськ. На цьому наголосив у новорічному вітанні голова СБУ Василь Малюк, передає УНН.

Деталі

Голова СБУ коротко підбив підсумки ще одного воєнного року.

За його словами, це був рік витримки, відповідальності та боротьби. Сотні складних викликів і випробувань, та водночас і приголомшливих результатів, які стали можливими завдяки професіоналізму співробітників Служби безпеки України.

2025 рік – це унікальна спецоперація "Павутина" і ураження 41 літака стратегічної авіації рф. Рік, коли ми дотягнулися до рашистів навіть під водою: від підводного вибуху втретє похитнувся Кримський міст, а російська субмарина була уражена Службою прямо в порту Новоросійськ. Це рік системних ударів по ворожій інфраструктурі, що забезпечує війну, та бойових "санкцій" СБУ проти тіньового флоту рф - наголосив Малюк.

За його словами, 2025-й рік - це 12 місяців відчайдушної боротьби на лінії бойового зіткнення, "де наші бійці перетворюють техніку окупантів на брухт".

Кожен шостий танк, уражений Силами оборони України, – на рахунку саме СБУ! - додав Малюк.

Голова СБУ додав, що його співробітники 365 днів протистояли загарбникам на внутрішньому фронті, де "не дозволили розхитати ситуацію всередині країни".

Служба робила все, аби запобігати терактам й диверсіям, масово викривала ворожих агентів та зрадників. Рашисти хотіли пробити нашу оборону на полі бою і всередині держави. Втім, ми не дозволили їм це зробити. Навпаки, перегравали окупантів на їхній території. Завдавали ударів там, де вони очікували найменше - наголосив Малюк.

Крім того, він зауважив, що 2025 рік продемонстрував усю силу українського характеру, "бо для українців воля – не абстрактне поняття. Вона є частиною нашої ідентичності".

Тому, з Богом у серці та з вірою у світле майбутнє, ми продовжимо нашу боротьбу. У різдвяні та новорічні свята часто загадують бажання. Мета українців – сталий та справедливий мир. І ми зробимо все, щоб його забезпечити. Бажаю всім нам міцності, витримки та звитяги! - резюмував Малюк.

