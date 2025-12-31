$42.390.17
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
15:45 • 3758 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
15:05 • 6720 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
12:36 • 11780 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 16182 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 17368 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 16049 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 14895 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 13836 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 15156 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
Здійснили "Павутину", втретє похитнули Кримський міст та уразили російську субмарину: Малюк підбив підсумки 2025 року

Київ • УНН

 • 52 перегляди

Голова СБУ Василь Малюк підсумував 2025 рік, відзначивши спецоперацію "Павутина", ураження 41 літака стратегічної авіації РФ та підводний вибух, що похитнув Кримський міст. Також було уражено російську субмарину в порту Новоросійськ.

Здійснили "Павутину", втретє похитнули Кримський міст та уразили російську субмарину: Малюк підбив підсумки 2025 року

2025 рік – це унікальна спецоперація "Павутина" і ураження 41 літака стратегічної авіації рф. Рік, коли ми дотягнулися до рашистів навіть під водою: від підводного вибуху втретє похитнувся Кримський міст, а російська субмарина була уражена Службою прямо в порту Новоросійськ. На цьому наголосив у новорічному вітанні голова СБУ Василь Малюк, передає УНН.

Деталі

Голова СБУ коротко підбив підсумки ще одного воєнного року.

За його словами, це був рік витримки, відповідальності та боротьби. Сотні складних викликів і випробувань, та водночас і приголомшливих результатів, які стали можливими завдяки професіоналізму співробітників Служби безпеки України.

2025 рік – це унікальна спецоперація "Павутина" і ураження 41 літака стратегічної авіації рф. Рік, коли ми дотягнулися до рашистів навіть під водою: від підводного вибуху втретє похитнувся Кримський міст, а російська субмарина була уражена Службою прямо в порту Новоросійськ. Це рік системних ударів по ворожій інфраструктурі, що забезпечує війну, та бойових "санкцій" СБУ проти тіньового флоту рф 

- наголосив Малюк.

Найзухваліша операція сучасної війни: WSJ опублікувало нові деталі операції "Павутина" СБУ10.12.25, 11:17 • 30678 переглядiв

За його словами, 2025-й рік - це 12 місяців відчайдушної боротьби на лінії бойового зіткнення, "де наші бійці перетворюють техніку окупантів на брухт".

Кожен шостий танк, уражений Силами оборони України, – на рахунку саме СБУ! 

- додав Малюк.

Голова СБУ додав, що його співробітники 365 днів протистояли загарбникам на внутрішньому фронті, де "не дозволили розхитати ситуацію всередині країни".

Служба робила все, аби запобігати терактам й диверсіям, масово викривала ворожих агентів та зрадників. Рашисти хотіли пробити нашу оборону на полі бою і всередині держави. Втім, ми не дозволили їм це зробити. Навпаки, перегравали окупантів на їхній території. Завдавали ударів там, де вони очікували найменше 

- наголосив Малюк.

Крім того, він зауважив, що 2025 рік продемонстрував усю силу українського характеру, "бо для українців воля – не абстрактне поняття. Вона є частиною нашої ідентичності".

Тому, з Богом у серці та з вірою у світле майбутнє, ми продовжимо нашу боротьбу. У різдвяні та новорічні свята часто загадують бажання. Мета українців – сталий та справедливий мир. І ми зробимо все, щоб його забезпечити. Бажаю всім нам міцності, витримки та звитяги! 

- резюмував Малюк.

З хірургічною точністю: далекобійні дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області31.12.25, 15:42 • 1982 перегляди

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Новий рік
Санкції
Техніка
Воєнний стан
Війна в Україні
Василь Малюк
Служба безпеки України
Крим