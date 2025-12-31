З хірургічною точністю: далекобійні дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області
Київ • УНН
31 грудня дрони СБУ атакували нафтобазу "Темп" у Рибінську, що входить до системи росрезерву. На об'єкті виникла масштабна пожежа, яка порушила постачання нафтопродуктів у північно-східному регіоні рф.
Вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вразили нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області рф, передає УНН із посилання на поінформоване джерело в СБУ.
Деталі
За словами співрозмовника УНН, нафтобаза "Темп" входить до системи росрезерву та призначена для зберігання великих обсягів пального.
На відео видно, що після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.
Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза "Темп" — важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні рф.
СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році
