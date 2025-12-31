З хірургічною точністю: далекобійні дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області

$42.390.17
49.860.20
ukenru
12:36 • 3820 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
10:25 • 10439 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
10:12 • 12490 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
10:05 • 12373 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
10:03 • 12282 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Ексклюзив
31 грудня, 07:11 • 12567 перегляди
Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 
31 грудня, 06:00 • 14280 перегляди
НБУ істотно девальвує гривню: курс валют на останній день 2025 року
30 грудня, 18:06 • 27051 перегляди
Санта перетнув кордон України з подарунками та "гарантіями безпеки" - прикордонникиPhotoVideo
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 63706 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
30 грудня, 15:00 • 41721 перегляди
Зеленський: зустрічі радників "коаліції охочих" в Україні і лідерів у Франції планують 3 і 6 січня, команда Трампа готова до участі у дієвих форматах
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−4°
3.7м/с
80%
737мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
путін підписав закон, що дозволяє ігнорувати вироки міжнародних кримінальних інституцій: пояснення ЦПД31 грудня, 04:01 • 10332 перегляди
ISW: кремль відмовляється надавати докази атаки українських дронів на резиденцію путіна і навіть заперечує необхідність у цьому31 грудня, 04:30 • 17280 перегляди
Партизани показали знищення тепловоза у воронежі, що перевозив вантажі для окупантівVideo31 грудня, 05:31 • 11553 перегляди
У рф заявили про плани розширення буферної зони України за наказом путіна08:33 • 8346 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 3856 перегляди
Публікації
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 54364 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 56872 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 51568 перегляди
Кадровий реванш Кулеби у Державіаслужбі: Кабмін розгляне кандидатуру Зелінського на посаду голови регулятора29 грудня, 12:07 • 78965 перегляди
МОЗ має перевірити ТОВ "Медичний дім "Одрекс" - юрособу клініки Odrex, яка фігурує у кримінальних справах про шахрайство 29 грудня, 10:49 • 76034 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кіт Келлог
Ларрі Еллісон
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Запорізька область
Одеська область
Реклама
УНН Lite
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT12:49 • 1660 перегляди
Як правильно поєднувати вино та їжу: проста логіка смаку12:27 • 2562 перегляди
Новорічний напій: чому на святкування традиційно п’ють шампанське Photo11:49 • 4018 перегляди
Вийшов трейлер останньої частини «Дивних див»Video30 грудня, 19:50 • 18972 перегляди
Східний гороскоп на 2026 рік: що віщує Рік Червоного Вогняного Коня для всіх знаків
Ексклюзив
30 грудня, 15:27 • 63710 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
Серіали

З хірургічною точністю: далекобійні дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області

Київ • УНН

 • 62 перегляди

31 грудня дрони СБУ атакували нафтобазу "Темп" у Рибінську, що входить до системи росрезерву. На об'єкті виникла масштабна пожежа, яка порушила постачання нафтопродуктів у північно-східному регіоні рф.

З хірургічною точністю: далекобійні дрони СБУ вразили велику нафтобазу росрезерву в Ярославській області

Вранці 31 грудня далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ вразили нафтобазу "Темп" у місті Рибінськ Ярославської області рф, передає УНН із посилання на поінформоване джерело в СБУ.

Деталі

За словами співрозмовника УНН, нафтобаза "Темп" входить до системи росрезерву та призначена для зберігання великих обсягів пального.

На відео видно, що після влучань безпілотників СБУ на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Місто Рибінськ є великим транзитним і логістичним вузлом, а сама нафтобаза "Темп" — важливою ланкою у зберіганні та розподілі нафтопродуктів у північно-східному регіоні рф.

СБУ з хірургічною точністю продовжує обрізати ланцюги постачання російських нафтопродуктів як за кордон, так і для військ, які атакують Україну. Ця системна робота триватиме і у 2026 році 

— повідомило поінформоване джерело в СБУ.

"Панцир-С2", Міг-31 і не лише: СБУ вразила на аеродромі Бельбек російської техніки на сотні мільйонів доларів18.12.25, 12:52 • 21820 переглядiв

Павло Башинський

Війна в Україні
Енергетика
Війна в Україні
Служба безпеки України
Україна