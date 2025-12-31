С хирургической точностью: дальнобойные дроны СБУ поразили крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области
Киев • УНН
31 декабря дроны СБУ атаковали нефтебазу "Темп" в Рыбинске, входящую в систему росрезерва. На объекте возник масштабный пожар, нарушивший поставки нефтепродуктов в северо-восточном регионе рф.
Утром 31 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области рф, передает УНН со ссылкой на информированный источник в СБУ.
Детали
По словам собеседника УНН, нефтебаза "Темп" входит в систему росрезерва и предназначена для хранения больших объемов горючего.
На видео видно, что после попаданий беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар.
Город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а сама нефтебаза "Темп" — важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе рф.
СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепи поставок российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, атакующих Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году
