С хирургической точностью: дальнобойные дроны СБУ поразили крупную нефтебазу росрезерва в Ярославской области

Утром 31 декабря дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ поразили нефтебазу "Темп" в городе Рыбинск Ярославской области рф, передает УНН со ссылкой на информированный источник в СБУ.

По словам собеседника УНН, нефтебаза "Темп" входит в систему росрезерва и предназначена для хранения больших объемов горючего.

На видео видно, что после попаданий беспилотников СБУ на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Город Рыбинск является крупным транзитным и логистическим узлом, а сама нефтебаза "Темп" — важным звеном в хранении и распределении нефтепродуктов в северо-восточном регионе рф.

СБУ с хирургической точностью продолжает обрезать цепи поставок российских нефтепродуктов как за границу, так и для войск, атакующих Украину. Эта системная работа будет продолжаться и в 2026 году