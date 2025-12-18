"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов

$42.340.15
49.630.04
ukenru
10:52 • 952 просмотра
"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларовPhoto
08:07 • 11410 просмотра
Он хочет территорий: путин публично и четко выразил неизменную цель войны в Украине - ISW
07:18 • 18658 просмотра
"Даже если это означает встречу допоздна": Politico узнало "всю суть" решающего саммита ЕС по Украине
17 декабря, 20:01 • 30850 просмотра
США и Россия проведут переговоры по войне в Украине в Майами в эти выходные
17 декабря, 15:43 • 47333 просмотра
Партия "Слуга Народа" избрала нового главу. Им стал Александр Корниенко
17 декабря, 12:13 • 46654 просмотра
Европарламент одобрил полный отказ от российского газа до конца 2027 года
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 76371 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
17 декабря, 10:56 • 41327 просмотра
Фон дер Ляйен открыла двери для совместного долга ЕС для Украины вместо российских активов
17 декабря, 10:33 • 29224 просмотра
США готовят новые санкции против россии на случай отказа путина от мирного соглашения - Bloomberg
17 декабря, 08:46 • 25978 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Славянского НПЗ в рф и других объектов оккупантов
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+3°
2.1м/с
75%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Великобритания выделяет Украине крупнейшую однолетнюю инвестицию для укрепления ПВО18 декабря, 02:05 • 26552 просмотра
Военные США заявили об очередном ударе по судну с наркотиками в Тихом океане18 декабря, 03:02 • 27348 просмотра
"Мне достался беспорядок, но я его исправлю": Трамп выступил с обращением к нации18 декабря, 03:27 • 30139 просмотра
Очки с искусственным интеллектом от Meta будут усиливать голос собеседника18 декабря, 04:23 • 26347 просмотра
россияне массированно атаковали Черкассы: целились по критической инфраструктуре, есть пострадавшиеPhoto05:25 • 22626 просмотра
публикации
Молчание, которое убивает: почему Минздрав должен отреагировать на массовые жалобы пациентов клиники Odrex17 декабря, 15:05 • 39551 просмотра
Мандарины: экспорт, потребление и спрос в Украине и мире17 декабря, 14:58 • 37847 просмотра
ЕС делает откат по запрету на бензиновые и дизельные автомобили с 2035 года: что предусматривается17 декабря, 14:39 • 34285 просмотра
Хищение бюджетных средств. Следствие изучает причастность скандальной клиники Odrex Photo
Эксклюзив
17 декабря, 11:22 • 76360 просмотра
Работа на бумаге: почему НАПК под руководством Павлущика сводит борьбу с коррупцией к отчетам и рекомендациям17 декабря, 07:15 • 56641 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Антониу Кошта
Барт Де Вевер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Бельгия
Германия
Польша
Реклама
УНН Lite
20 дней, чтобы стать первой леди США: появился трейлер документального фильма о Мелании ТрампVideo17 декабря, 19:12 • 17827 просмотра
"Больше вопросов, чем ответов": вышел таинственный трейлер нового фильма Стивена СпилбергаVideo17 декабря, 16:22 • 17722 просмотра
Трамп заявил, что стоимость нового бального зала Белого дома может достичь $400 млн17 декабря, 12:18 • 24983 просмотра
Владелец поместья звезды НБА Майкла Джордана планирует превратить его в музейPhotoVideo17 декабря, 06:16 • 30758 просмотра
Мультфильм "Зверополис 2" в третий раз возглавил прокат, собрав 1,14 миллиарда долларов14 декабря, 19:02 • 65246 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Дія (сервис)
SpaceX Starship

"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов

Киев • УНН

 • 932 просмотра

В ночь на 18 декабря беспилотники СБУ атаковали военный аэродром Бельбек в Крыму. Поражены два комплекса "Небо-СВУ", РЛС 92Н6, ЗРК "Панцирь-С2" и самолет МиГ-31.

"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов

В ночь на 18 декабря дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины атаковали объекты российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

В результате прицельных ударов украинских беспилотников были поражены:

  • два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения «Небо-СВУ» (цена одного - около $60-100 млн);
    • РЛС 92Н6, являющаяся составной частью зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» (ориентировочная цена для внутреннего рынка $30 млн, экспортная - $60 млн);
      • зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С2» (ориентировочная цена для внутреннего рынка $12 млн, экспортная - $19 млн);
        • самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена - $30–50 млн в зависимости от комплектации и вооружения).

          Напомним

          Ранее УНН сообщал, что в результате поражения украинскими дронами российская субмарина "Варшавянка" получила значительные повреждения. По данным OSINT-разведки, вероятно, уничтожены винт и руль субмарины, гребной вал поврежден, затоплен и поврежден кормовой отсек.

          Для того чтобы заменить гребной вал, субмарине требуется капитальный ремонт на судоремонтном заводе. Это означает демонтаж части оборудования и кормовых конечностей, что также требует высокой точности и длительного времени.

          Также УНН сообщал, что в ночь на 18 декабря в порту ростова-на-дону был поражен танкер "валерий горчаков", задействованный в российском "теневом флоте". Данный танкер фиксировался в акватории оккупированных портов Мариуполя и Бердянска, есть погибшие и раненые.

          Евгений Устименко

          Война в УкраинеТехнологии
          Техника
          Военное положение
          Война в Украине
          Служба безопасности Украины
          Ракетная система С-400
          Крым
          МиГ-31