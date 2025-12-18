"Панцирь-С2", МиГ-31 и не только: СБУ поразила на аэродроме Бельбек российскую технику на сотни миллионов долларов

В ночь на 18 декабря дальнобойные беспилотники Центра специальных операций "Альфа" Службы безопасности Украины атаковали объекты российской ПВО на военном аэродроме Бельбек во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает УНН со ссылкой на СБУ.

Подробности

В результате прицельных ударов украинских беспилотников были поражены:

два комплекса дальнего радиолокационного обнаружения «Небо-СВУ» (цена одного - около $60-100 млн);

РЛС 92Н6, являющаяся составной частью зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» (ориентировочная цена для внутреннего рынка $30 млн, экспортная - $60 млн);

зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С2» (ориентировочная цена для внутреннего рынка $12 млн, экспортная - $19 млн);

самолет МиГ-31 с полным боекомплектом (ориентировочная цена - $30–50 млн в зависимости от комплектации и вооружения).

Напомним

Ранее УНН сообщал, что в результате поражения украинскими дронами российская субмарина "Варшавянка" получила значительные повреждения. По данным OSINT-разведки, вероятно, уничтожены винт и руль субмарины, гребной вал поврежден, затоплен и поврежден кормовой отсек.

Для того чтобы заменить гребной вал, субмарине требуется капитальный ремонт на судоремонтном заводе. Это означает демонтаж части оборудования и кормовых конечностей, что также требует высокой точности и длительного времени.

Также УНН сообщал, что в ночь на 18 декабря в порту ростова-на-дону был поражен танкер "валерий горчаков", задействованный в российском "теневом флоте". Данный танкер фиксировался в акватории оккупированных портов Мариуполя и Бердянска, есть погибшие и раненые.