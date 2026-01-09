$42.990.27
50.180.25
ukenru
14:55 • 0 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 400 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 4164 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 8248 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 5622 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 9464 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 5680 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11781 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12807 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13923 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.1м/с
80%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится9 января, 05:44 • 10589 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 31904 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 24567 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 9082 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 21972 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 50266 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 78414 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 53230 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 76044 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 102320 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Днепропетровская область
Львов
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 54741 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 57383 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 79353 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 97888 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 138598 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen

Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT

Киев • УНН

 • 400 просмотра

Украина предоставила право на добычу лития в Кировоградской области миллиардеру Рональду Лаудеру, другу президента США Дональда Трампа. Месторождение "Добра" содержит значительные запасы литиевой руды.

Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Фото: freepik

Украина предоставила право на добычу лития в Кировоградской области миллиардеру и другу президента США Дональда Трампа Рональду Лаудеру. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The New York Times.

Подробности

Как сообщает издание, консорциум, который будет заниматься разработкой лития, имеет тесные связи с администрацией Дональда Трампа. Сам Рональд Лаудер является наследником косметической империи.

Также отмечается, что Лаудер и Трамп знают друг друга еще со времен учебы в колледже. Именно Лаудер якобы подкинул Трампу идею приобрести богатую ресурсами Гренландию.

Еще одним инвестором, по данным NYT, является энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному в первый срок Трампа.

Кроме того, The New York Times сообщает, что решение о разработке лития уже принято соответствующей комиссией и будет утверждено Кабинетом министров Украины в ближайшее время.

Дополнительно

Месторождение лития "Добра", которым, по данным NYT, заинтересовались американцы, находится в Новоукраинском районе Кировоградской области. Оно содержит значительные запасы литиевой руды, ориентировочно 80-105 миллионов тонн руды.

Кроме Кировоградщины, месторождения лития есть в Донецкой и Запорожской областях, где сейчас происходят бои между украинскими и российскими войсками.

Напомним

В сентябре 2025 года Кабинет министров Украины обновил классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр. Это ключевой элемент реформы недропользования и выполнения международных обязательств, в частности соглашения между Украиной и США о недрах.

Евгений Устименко

ЭкономикаПолитикаНовости Мира
Энергетика
Кабинет Министров Украины
Война в Украине
Электроэнергия
Донецкая область
Кировоградская область
Запорожская область
The New York Times
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Украина