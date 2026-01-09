Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
Киев • УНН
Украина предоставила право на добычу лития в Кировоградской области миллиардеру Рональду Лаудеру, другу президента США Дональда Трампа. Месторождение "Добра" содержит значительные запасы литиевой руды.
Подробности
Как сообщает издание, консорциум, который будет заниматься разработкой лития, имеет тесные связи с администрацией Дональда Трампа. Сам Рональд Лаудер является наследником косметической империи.
Также отмечается, что Лаудер и Трамп знают друг друга еще со времен учебы в колледже. Именно Лаудер якобы подкинул Трампу идею приобрести богатую ресурсами Гренландию.
Еще одним инвестором, по данным NYT, является энергетическая компания TechMet, частично принадлежащая инвестиционному агентству правительства США, созданному в первый срок Трампа.
Кроме того, The New York Times сообщает, что решение о разработке лития уже принято соответствующей комиссией и будет утверждено Кабинетом министров Украины в ближайшее время.
Дополнительно
Месторождение лития "Добра", которым, по данным NYT, заинтересовались американцы, находится в Новоукраинском районе Кировоградской области. Оно содержит значительные запасы литиевой руды, ориентировочно 80-105 миллионов тонн руды.
Кроме Кировоградщины, месторождения лития есть в Донецкой и Запорожской областях, где сейчас происходят бои между украинскими и российскими войсками.
Напомним
В сентябре 2025 года Кабинет министров Украины обновил классификации запасов и ресурсов полезных ископаемых государственного фонда недр. Это ключевой элемент реформы недропользования и выполнения международных обязательств, в частности соглашения между Украиной и США о недрах.