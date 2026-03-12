Нападавшего, устроившего стрельбу возле синагоги в Мичигане, ликвидировали - СМИ
Киев • УНН
Нападавший врезался на авто в синагогу и открыл огонь из винтовки. Полиция застрелила подозреваемого, среди других лиц пострадавших нет.
Нападавший, устроивший стрельбу в синагоге Мичигана, вероятно мертв, передает УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Подозреваемый, причастный к "очевидному наезду на синагогу с использованием автомобиля" и стрельбе, мертв, сообщили два высокопоставленных сотрудника правоохранительных органов NBC News.
Подозреваемый был застрелен, сообщил также представитель правоохранительных органов информационному агентству Reuters.
Добавим
По данным Associated Press, мужчина, вооруженный винтовкой, врезался своей машиной в синагогу.
Ранее полиция сообщила об отсутствии пострадавших во время стрельбы возле синагоги в Мичигане.