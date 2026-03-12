Нападника, який влаштував стрілянину біля синагоги в Мічигані, ліквідували - ЗМІ

$43.980.1150.930.10
Ексклюзив
16:05 • 9564 перегляди
В Україні запровадять День румунської мови, його відзначатимуть 31 серпня
15:30 • 17049 перегляди
Кабмін виплатить по 1500 гривень мільйонам українців та введе кешбек на пальне
Ексклюзив
15:26 • 20008 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
14:55 • 14098 перегляди
Румунія та Україна будують дві нові лінії електропередачі для енергобезпеки
14:27 • 14296 перегляди
Україна та Румунія спільно вироблятимуть дрони – Нікушор Дан
Ексклюзив
12 березня, 13:11 • 12820 перегляди
Де собаки найчастіше підхоплюють паразитів і як їх захистити - коментар ветеринара
Ексклюзив
12 березня, 11:13 • 21659 перегляди
Юрист закликав переглянути правила доступу компаній до спецрежиму Defence City
Ексклюзив
12 березня, 09:02 • 39197 перегляди
СБУ уразила один із найбільших нафтових вузлів на півдні рф - НПС "тихорецьк"Video
Ексклюзив
12 березня, 07:14 • 49073 перегляди
Українці скасовують заплановані подорожі - куди ще можна поїхати у відпустку
Ексклюзив
11 березня, 19:47 • 58263 перегляди
Погрози нафтою по $200 за барель - до яких цін на пальне готуватись українцям
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 49232 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 44142 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 26046 перегляди
Будапешт назвав умову повернення затриманих з українськими інкасаторами грошей12 березня, 12:32 • 34277 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 16311 перегляди
Сонячні панелі на балконах – чи допомагають під час блекауту, скільки коштують та чи законне встановлення
Ексклюзив
15:26 • 20008 перегляди
Безпечні активи - чому золото вважається головним і які ще інструменти використовують інвестори13:41 • 16397 перегляди
Робота у 2026 році: де шукати вакансії та що змінилося на ринку праці12 березня, 13:32 • 14090 перегляди
Як земельна схема під клінікою Odrex б’є по кишені кожного одеситаPhoto12 березня, 11:29 • 44212 перегляди
Овочі на підвіконні - що можна виростити і коли варто садити12 березня, 09:55 • 49302 перегляди
Володимир Зеленський
Музикант
Алі Хаменеї
Дональд Трамп
Біллі Айліш
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Румунія
Іран
Державний кордон України
Юрій Ткач зізнався, як алкоголь ледь не зруйнував його шлюб із дружиною17:23 • 4792 перегляди
Син Оззі Осборна назвав новонароджену доньку на честь легендарного батькаVideo14:36 • 9212 перегляди
Forbes назвав найбагатшу знаменитість світу - рейтинг очолив Стівен Спілберг14:24 • 9246 перегляди
Ніколь Кідман вперше прокоментувала свій розрив із Кітом Урбаном12 березня, 12:00 • 26106 перегляди
Легендарна мама Майкла Джексона вперше за довгий час показалася публіці11 березня, 23:05 • 47388 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Золото
Фільм

Нападника, який влаштував стрілянину біля синагоги в Мічигані, ліквідували - ЗМІ

Київ • УНН

 • 1826 перегляди

Нападник врізався на авто в синагогу та відкрив вогонь із гвинтівки. Поліція застрелила підозрюваного, серед інших осіб постраждалих немає.

Нападника, який влаштував стрілянину біля синагоги в Мічигані, ліквідували - ЗМІ

Нападник, який влаштував стрілянину в синагозі Мічигану, ймовірно мертвий, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Підозрюваний, причетний до "очевидного наїзду на синагогу з використанням автомобіля" та стрільби, мертвий, повідомили два високопоставлені співробітники правоохоронних органів NBC News.

Підозрюваного застрелили, повідомив також представник правоохоронних органів інформаційному агентству Reuters.

Додамо

За даними Associated Press, чоловік, озброєний гвинтівкою, врізався своєю машиною в синагогу.

Раніше поліція повідомила про відсутність постраждалих під час стрілянини біля синагоги в Мічигані.

Антоніна Туманова

Світ
Дорожньо-транспортна пригода
Ассошіейтед Прес
Reuters
Мічиган