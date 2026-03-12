Нападника, який влаштував стрілянину біля синагоги в Мічигані, ліквідували - ЗМІ

Нападник, який влаштував стрілянину в синагозі Мічигану, ймовірно мертвий, передає УНН із посиланням на Sky News.

Деталі

Підозрюваний, причетний до "очевидного наїзду на синагогу з використанням автомобіля" та стрільби, мертвий, повідомили два високопоставлені співробітники правоохоронних органів NBC News.

Підозрюваного застрелили, повідомив також представник правоохоронних органів інформаційному агентству Reuters.

Додамо

За даними Associated Press, чоловік, озброєний гвинтівкою, врізався своєю машиною в синагогу.

Раніше поліція повідомила про відсутність постраждалих під час стрілянини біля синагоги в Мічигані.