$42.990.27
50.180.25
ukenru
14:55 • 116 просмотра
Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах
14:44 • 784 просмотра
Украина предоставила право на добычу лития другу Трампа - NYT
13:30 • 4458 просмотра
Инфляция за год замедлилась до 8%: на что выросли цены и что подешевелоPhoto
Эксклюзив
13:30 • 8578 просмотра
Заработок на смерти: могли ли данные умерших пациентов Odrex становиться товаром?
13:24 • 5874 просмотра
Следующее заседание "Рамштайн" состоится в феврале - Шмыгаль
Эксклюзив
12:35 • 9622 просмотра
Слив воды из систем отопления жилых домов в Киеве: эксперт объяснил, почему это необходимо
12:10 • 5770 просмотра
Если будет соответствующий сигнал: Сибига заявил, что украинская делегация готова прибыть в США для переговоров
11:53 • 11810 просмотра
В СБУ показали обломки "Орешника", которым рф атаковала Львовскую областьPhotoVideo
Эксклюзив
11:31 • 12815 просмотра
Минздрав проверил еще две фирмы, на которые оформлена скандальная клиника Odrex
10:37 • 13930 просмотра
Каллас: использование рф "орешника" является эскалацией против Украины и предупреждением для Европы и США, нужно усилить поддержку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
5.1м/с
80%
733мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп одобрил законопроект об антироссийских санкциях, но надеется, что он не понадобится9 января, 05:44 • 10697 просмотра
Из-за зимней непогоды ограничения для грузовиков до сих пор в 5 областях, за сутки 899 ДТП - патрульные9 января, 07:00 • 32023 просмотра
Украина информирует партнеров о ночной атаке рф в том числе БРСД, призывает усилить давление на москву - МИД9 января, 07:16 • 24678 просмотра
НАТО или Гренландия? Трамп оказался перед нелегким выбором - Politico9 января, 07:17 • 9298 просмотра
Глава МИД Чехии прибыл в Украину на фоне ракетных ударов рф: первые заявления09:56 • 22084 просмотра
публикации
Секреты приготовления идеального тирамису: классический рецепт и клубничный вариантPhoto8 января, 18:39 • 50382 просмотра
Когда могут состояться выборы Президента и что нового в требованиях к кандидатам: ЦИК наработала предложения по проведению послевоенных выборов8 января, 17:08 • 78548 просмотра
Истории, которые пытались стереть: почему сайт StopOdrex так досаждает клинике "Одрекс"8 января, 15:30 • 53334 просмотра
Предвестники смерти. Агенты похоронного бюро в Одессе узнают о смерти пациента раньше его родственниковPhoto
Эксклюзив
8 января, 13:48 • 76143 просмотра
Торговцы смертью: как связаны одесская частная клиника "Одрекс" и похоронный дом "Анубис"7 января, 12:23 • 102417 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Андрей Сибига
Юлия Свириденко
Али Хаменеи
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Львовская область
Днепропетровская область
Львов
Реклама
УНН Lite
Евровидение-2026: стартовало голосование за десятого финалиста нацотбора в "Дія"Video8 января, 08:37 • 54784 просмотра
Warner Bros. отклоняет обновленное предложение Paramount о поглощении - CNN7 января, 14:22 • 57418 просмотра
Кристен Стюарт заявила, что "хотела бы" снять перезапуск "Сумерек"6 января, 12:31 • 79389 просмотра
В США стремительно растет количество подписей под петициями о депортации Ники Минаж5 января, 21:31 • 97921 просмотра
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 138630 просмотра
Актуальное
Отопление
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Saab JAS 39 Gripen

Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах

Киев • УНН

 • 128 просмотра

По состоянию на 16:00 9 января отменены ограничения движения транспорта на большинстве автодорог западных областей Украины. Ограничения продолжают действовать на одном участке в Ивано-Франковской области.

Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах

По состоянию на 16:00 9 января на большинстве автодорог в западных областях Украины ограничения движения транспорта отменили. В то же время на одном участке в Ивано-Франковской области ограничения продолжают действовать. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.

Где возобновили движение

По его данным, движение возобновили:

  • на территории Ровенской области: М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород), на отрезке участка с 259 по 434 км, в пределах Ровенской области; Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно, на отрезке участка со 130 по 156 км, в пределах Ровенской области;
    • на территории Волынской области: Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно, на отрезке участка с 94 по 130 км;
      • на территории Житомирской области: М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке со 152 по 258 км, в направлении Ровенской области: М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке с 68 по 258 км, в направлении Ровенской области;
        • на территории Львовской области: М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород), с 432 по 487 км в направлении Ровенской области

          Где ограничения остаются

          В Ивано-Франковской области ограничения движения продолжают действовать на автомобильной дороге Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Борщев – Каменец-Подольский на участке со 134 по 170 км.

          Напомним

          В Украине снег и гололедица усложнили движение на дорогах. Из-за сложных погодных условий в Украине за минувшие сутки произошло 899 ДТП, из них 153 – с пострадавшими. Ограничения для движения транспорта утром действовали в Ровенской, Житомирской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях.

          Алла Киосак

          ОбществоПогода и окружающая среда
          Алексей Белошицкий
          Морозы в Украине
          Дорожно-транспортное происшествие
          Снег в Украине
          Национальная полиция Украины
          Львовская область
          Ровненская область
          Ивано-Франковская область
          Житомирская область
          Волынская область
          Косив
          Коломыя
          Устюг
          Будапешт
          Украина
          Каменец-Подольский
          Ужгород
          Мукачево
          Луцк
          Львов
          Ровно
          Киев