Ограничения движения на ряде трасс отменены: актуальная ситуация на дорогах

По состоянию на 16:00 9 января на большинстве автодорог в западных областях Украины ограничения движения транспорта отменили. В то же время на одном участке в Ивано-Франковской области ограничения продолжают действовать. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции НПУ Алексей Билошицкий в Telegram, пишет УНН.

Где возобновили движение

По его данным, движение возобновили:

на территории Ровенской области: М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород), на отрезке участка с 259 по 434 км, в пределах Ровенской области; Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно, на отрезке участка со 130 по 156 км, в пределах Ровенской области;

на территории Волынской области: Н-22 Устилуг — Луцк — Ровно, на отрезке участка с 94 по 130 км;

на территории Житомирской области: М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке со 152 по 258 км, в направлении Ровенской области: М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород) на участке с 68 по 258 км, в направлении Ровенской области;

на территории Львовской области: М-06 Киев — Чоп (на г. Будапешт через г. Львов, Мукачево и Ужгород), с 432 по 487 км в направлении Ровенской области

Где ограничения остаются

В Ивано-Франковской области ограничения движения продолжают действовать на автомобильной дороге Р-24 Татаров – Косов – Коломыя – Борщев – Каменец-Подольский на участке со 134 по 170 км.

Напомним

В Украине снег и гололедица усложнили движение на дорогах. Из-за сложных погодных условий в Украине за минувшие сутки произошло 899 ДТП, из них 153 – с пострадавшими. Ограничения для движения транспорта утром действовали в Ровенской, Житомирской, Львовской, Волынской и Ивано-Франковской областях.