Представитель Госпогранслужбы сообщил, что пункт пропуска "Устилуг-Зосин" функционирует в штатном режиме. Ранее сообщалось о временном прекращении работы из-за сбоя в польской базе данных.
Пункт пропуска на границе с Польшей возобновил работу после сбоя на польской стороне.
На польско-украинской границе временно не работает пункт пропуска «Устилуг - Зосин» из-за сбоя в базе данных с польской стороны. Пограничники рекомендуют выбирать другие пункты пропуска.
Государственная пограничная служба опровергает сообщения СМИ об увеличении количества мужчин, пересекающих границу.
Поток людей и транспортных средств, выезжающих из Украины через украинско-польскую границу, увеличился: ежедневно ее пересекают около 25 000 человек и более 5 000 транспортных средств, что приводит к накоплению транспортных средств на некоторых пунктах пропуска, в то время как на других наблюдается меньший трафик.
Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе разблокированы для движения грузовиков, около 200 грузовиков ожидают в очереди на пункте пропуска "Ягодин", которые, учитывая его пропускную способность, будут оформлены в течение дня.
Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков на пункте пропуска Угринов-Долгобичув 2 апреля после временного приостановления своих действий на пасхальные праздники, одновременно продолжая блокировать грузовики на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская, что приводит к значительным убыткам на таможне.
Польские фермеры планируют пропускать через пограничный пункт пропуска "Угринов" только один грузовик в день в направлении Польши и три грузовика каждые шесть часов в направлении Украины, что значительно уменьшит трансграничное движение грузовиков.
Польские фермеры блокируют движение грузовиков на пяти пунктах пересечения границы с Украиной, не пропуская ни одного грузовика на территорию Польши, в результате чего на польской стороне образовались очереди из 1050 грузовиков.
По состоянию на сегодняшнее утро в очередях на пяти пунктах пропуска в Польше стоят 1150 грузовиков, которые направляются в Украину на фоне блокады польских фермеров, большинство из них - напротив пункта пропуска "Ягодин".
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на 5 пунктах пропуска, не пропуская ни одного грузовика в направлении Польши в Шегинях, Ягодине, Угринове и Устилуге. Из-за блокады в очереди стоят 1500 грузовиков.
Польские фермеры заблокировали 5 пунктов пропуска на украинско-польской границе, решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов".
Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на через пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.
Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", таким образом блокируя шесть пунктов пропуска на границе, из-за чего около 2400 грузовиков оказались в очереди.
Из-за блокады польскими фермерами шести пограничных переходов с Украиной, по состоянию на сегодняшнее утро более 2400 грузовиков ожидали въезда в Польшу.
Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего более 2450 грузовиков стоят в очередях в ожидании пересечения границы.
Волынские таможенники обнаружили 8 миллионов гривен незадекларированной наличности в багажнике путешественника, который пытался въехать в Украину из Польши.
Польские фермеры начали пропускать в Украину несколько грузовиков каждый час, но это гораздо меньше, чем хотелось бы.
Украинские пограничники не получали информации от польских коллег о распространении блокады на другие участки границы между Польшей и Украиной, которая сейчас продолжается на шести пунктах пропуска.
Примерно 3200 грузовиков ожидают на шести пограничных пунктах пропуска с Польшей из-за блокирования местными фермерами, которые протестуют.
Блокада польских фермеров на 5 пограничных пунктах пропуска привела к очередям из 1400 грузовиков, тогда как самая большая очередь из 1700 грузовиков образовалась на пункте пропуска "Краковец", который не был заблокирован.