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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28924 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пункт пропуска "Устилуг" на границе с Польшей работает в обычном режиме - пограничники

Представитель Госпогранслужбы сообщил, что пункт пропуска "Устилуг-Зосин" функционирует в штатном режиме. Ранее сообщалось о временном прекращении работы из-за сбоя в польской базе данных.

Общество • 23 сентября, 06:58 • 14931 просмотра

Работа пункта пропуска «Устилуг - Зосин» на границе с Польшей возобновлена

Пункт пропуска на границе с Польшей возобновил работу после сбоя на польской стороне.

Общество • 22 сентября, 10:48 • 21155 просмотра

На границе с Польшей не работает один пункт пропуска - в ГПСУ назвали причину

На польско-украинской границе временно не работает пункт пропуска «Устилуг - Зосин» из-за сбоя в базе данных с польской стороны. Пограничники рекомендуют выбирать другие пункты пропуска.

Общество • 22 сентября, 08:05 • 19989 просмотра

В Госпогранслужбе опровергли увеличение количества мужчин, пересекающих границу

Государственная пограничная служба опровергает сообщения СМИ об увеличении количества мужчин, пересекающих границу.

Общество • 18 мая, 10:40 • 25854 просмотра

На польской границе очереди на выезд из Украины: пограничники предупредили, где самые большие

Поток людей и транспортных средств, выезжающих из Украины через украинско-польскую границу, увеличился: ежедневно ее пересекают около 25 000 человек и более 5 000 транспортных средств, что приводит к накоплению транспортных средств на некоторых пунктах пропуска, в то время как на других наблюдается меньший трафик.

Общество • 15 мая, 08:28 • 26044 просмотра

Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко

Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе разблокированы для движения грузовиков, около 200 грузовиков ожидают в очереди на пункте пропуска "Ягодин", которые, учитывая его пропускную способность, будут оформлены в течение дня.

Общество • 2 мая, 10:34 • 24763 просмотра

Польские фермеры планируют снова блокировать ПП "Угринов-Долгобичув"

Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков на пункте пропуска Угринов-Долгобичув 2 апреля после временного приостановления своих действий на пасхальные праздники, одновременно продолжая блокировать грузовики на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская, что приводит к значительным убыткам на таможне.

Экономика • 1 апреля, 09:13 • 27376 просмотра

Польские фермеры планируют пропускать через ПП "Угринов" в сторону Польши только грузовик в день - пограничники

Польские фермеры планируют пропускать через пограничный пункт пропуска "Угринов" только один грузовик в день в направлении Польши и три грузовика каждые шесть часов в направлении Украины, что значительно уменьшит трансграничное движение грузовиков.

Общество • 27 марта, 13:34 • 22178 просмотра

Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Польские фермеры блокируют движение грузовиков на пяти пунктах пересечения границы с Украиной, не пропуская ни одного грузовика на территорию Польши, в результате чего на польской стороне образовались очереди из 1050 грузовиков.

Экономика • 14 марта, 07:39 • 31489 просмотра
Эксклюзив

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

По состоянию на сегодняшнее утро в очередях на пяти пунктах пропуска в Польше стоят 1150 грузовиков, которые направляются в Украину на фоне блокады польских фермеров, большинство из них - напротив пункта пропуска "Ягодин".

Война • 13 марта, 13:24 • 142358 просмотра

Польские фермеры вообще не пропускали грузовики в сторону Польши на четырех пунктах пропуска - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на 5 пунктах пропуска, не пропуская ни одного грузовика в направлении Польши в Шегинях, Ягодине, Угринове и Устилуге. Из-за блокады в очереди стоят 1500 грузовиков.

Общество • 12 марта, 13:28 • 30192 просмотра
Эксклюзив

Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"

Польские фермеры заблокировали 5 пунктов пропуска на украинско-польской границе, решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов".

Общество • 11 марта, 08:58 • 105884 просмотра

Польские фермеры заблокировали ПП "Шегини" для всех грузовиков - Демченко

Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на через пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

Общество • 1 марта, 15:18 • 100486 просмотра

Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.

Общество • 26 февраля, 09:39 • 28380 просмотра

Польские фермеры снова блокируют шесть пунктов пропуска на границе, в очереди около 2400 грузовиков - Демченко

Польские фермеры возобновили блокирование на ПП "Устилуг", таким образом блокируя шесть пунктов пропуска на границе, из-за чего около 2400 грузовиков оказались в очереди.

Общество • 25 февраля, 10:10 • 28128 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 2,4 тыс. грузовиков

Из-за блокады польскими фермерами шести пограничных переходов с Украиной, по состоянию на сегодняшнее утро более 2400 грузовиков ожидали въезда в Польшу.

Экономика • 23 февраля, 08:08 • 27759 просмотра

Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего более 2450 грузовиков стоят в очередях в ожидании пересечения границы.

Общество • 22 февраля, 06:59 • 31798 просмотра

На Волыни таможенники обнаружили 8 миллионов гривен недекларированной наличности в багажнике путешественника

Волынские таможенники обнаружили 8 миллионов гривен незадекларированной наличности в багажнике путешественника, который пытался въехать в Украину из Польши.

Криминал и ЧП • 19 февраля, 19:08 • 31833 просмотра

Польские фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось - Демченко

Польские фермеры начали пропускать в Украину несколько грузовиков каждый час, но это гораздо меньше, чем хотелось бы.

Общество • 19 февраля, 13:03 • 25021 просмотра

Сообщений о расширении блокады польской границы не получали - Демченко

Украинские пограничники не получали информации от польских коллег о распространении блокады на другие участки границы между Польшей и Украиной, которая сейчас продолжается на шести пунктах пропуска.

Общество • 19 февраля, 10:11 • 60737 просмотра
Эксклюзив

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Примерно 3200 грузовиков ожидают на шести пограничных пунктах пропуска с Польшей из-за блокирования местными фермерами, которые протестуют.

Общество • 18 февраля, 10:46 • 211236 просмотра

Блокада польской границы: сколько грузовиков в очередях

Блокада польских фермеров на 5 пограничных пунктах пропуска привела к очередям из 1400 грузовиков, тогда как самая большая очередь из 1700 грузовиков образовалась на пункте пропуска "Краковец", который не был заблокирован.

Экономика • 16 февраля, 07:59 • 26804 просмотра