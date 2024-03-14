Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
  •  110972 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков

Эксклюзив
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
  •  111566 просмотра

Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"

Эксклюзив
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
  •  118186 просмотра

Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее

Эксклюзив
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
  •  117470 просмотра

Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница

Эксклюзив
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
13 марта 2024, 07:53  •  107650 просмотра

Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
12 марта 2024, 16:04  •  122268 просмотра

В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше

Эксклюзив
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
12 марта 2024, 12:13  •  120890 просмотра

ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
12 марта 2024, 11:21  •  118839 просмотра

Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница

Эксклюзив
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
12 марта 2024, 10:41  •  30802 просмотра

Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием

Эксклюзив
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
12 марта 2024, 06:42  •  124737 просмотра

НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"

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Публикации

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12 марта 2024, 09:24  •  180260 просмотра
Гетманцев хочет больше налогов от бизнеса, как большое, но глупое дитя истощенной матери, которое никак не напьется молока - предпринимательница

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11 марта 2024, 08:40  •  235649 просмотра
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Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией

8 марта 2024, 15:00  •  317506 просмотра

Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Польские фермеры блокируют движение грузовиков на пяти пунктах пересечения границы с Украиной, не пропуская ни одного грузовика на территорию Польши, в результате чего на польской стороне образовались очереди из 1050 грузовиков.

Экономика •   •  14636 просмотра
Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Сильное землетрясение произошло в Черногории

Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Черногории в 4:06 утра 14 марта, сообщений о пострадавших не поступало, но есть вероятность разрушений вблизи эпицентра.

Новости Мира •   •  12543 просмотра
Сильное землетрясение произошло в Черногории

Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и отнесению предприятий к "рисковым" - Южанина

Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и зачислению предприятий в "рисковые", считает Южанина.

Экономика •   •  12272 просмотра
Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и отнесению предприятий к "рисковым" - Южанина

Курс валют на 14 марта: доллар вырос еще на 29 копеек

Национальный банк Украины девальвировал гривну на 29 копеек, установив официальный курс на уровне 38,7878 UAH/USD.

Экономика •   •  12103 просмотра
Курс валют на 14 марта: доллар вырос еще на 29 копеек

В Рубежном голоса "избирателей" собирают на маршрутке - Луганская ОВА

В оккупированном Рубежном россияне организовали маршрутное такси для голосования на фейковых "выборах" и отобрали 100 детей с оккупированных территорий для обучения управлению беспилотниками.

Война •   •  16607 просмотра
В Рубежном голоса "избирателей" собирают на маршрутке - Луганская ОВА

россияне ночью атаковали "шахедами" и КАБами общины Сумщины

россияне атаковали восемь общин в Сумской области с помощью беспилотников, КАБов и обстрелов из минометов. Было 35 взрывов.

Война •   •  17745 просмотра
россияне ночью атаковали "шахедами" и КАБами общины Сумщины

В Донецкой области россияне ранили еще двух местных жителей

13 марта россияне ранили 2 жителей Донецкой области в Максимовке и Часовом Яру.

Война •   •  16691 просмотра
В Донецкой области россияне ранили еще двух местных жителей

В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 36 вражеских "шахедов"

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 из 36 ударных беспилотников "Шахед", запущенных российскими оккупантами во время ночной атаки на Украину.

Война •   •  16158 просмотра
В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 36 вражеских "шахедов"

В россии заявили о ночной атаке БПЛА на две области: что известно

россия сообщила о ночной атаке беспилотников на белгородскую и курскую области, перехвате и уничтожении 14 БПЛА.

Новости Мира •   •  16075 просмотра
В россии заявили о ночной атаке БПЛА на две области: что известно

По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики

Масштабная воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, включая Киев, из-за угрозы ударов баллистических ракет с востока.

Война •   •  17045 просмотра
По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики