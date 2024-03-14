Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пяти пунктах пропуска, не пропуская в сторону Польши ни одного грузовика. Всего в очередях на территории Польши находится 1050 грузовиков.

Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает УНН.

Детали

В общем отмечу, что польские фермеры по состоянию на эту минуту продолжают блокировать пять направлений - это направления пунктов пропуска "Ягодин", "Устилуг", "Угринов", "Рава-Русская" и "Шегини". И если в сторону Украины они пропускают какое-то определенное количество грузовых транспортных средств, где-то - больше, где-то - меньше. Меньше это по "Ягодину" и по направлению "Шегини". Через "Шегини" проследовало в сторону Украины за минувшие сутки 40 грузовых транспортных средств - сказал Демченко.

Он отметил, что на всех пяти направлениях польские фермеры вообще не пропускают грузовые транспортные средства в сторону Польши.

Если до этого это были направления пунктов пропуска "Шегини" и "Ягодин", то со вчерашнего дня постепенно добавились и другие три направления. Фактически сейчас движение грузовых транспортных средств из Украины в Польшу на этих пяти направлениях полностью заблокировано - добавил Демченко.

Спикер также отметил, что на пяти заблокированных направлениях в очередях на территории Польши находится 1050 грузовиков. Больше всего напротив пункта пропуска "Рава-Русская" и "Ягодин". Кроме того, по его словам, осложнений проезда автобусами и легковыми автомобилями границы нет.

Напомним,

Вчера в очередях на пяти пунктах пропуска на территории Польши в сторону Украины на фоне блокады польских фермеров находилось 1 150 грузовиков, больше всего напротив ПП "Ягодин".