Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу
Сильное землетрясение произошло в Черногории
Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и отнесению предприятий к "рисковым" - Южанина
Курс валют на 14 марта: доллар вырос еще на 29 копеек
В Рубежном голоса "избирателей" собирают на маршрутке - Луганская ОВА
россияне ночью атаковали "шахедами" и КАБами общины Сумщины
В Донецкой области россияне ранили еще двух местных жителей
В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 36 вражеских "шахедов"
В россии заявили о ночной атаке БПЛА на две области: что известно
По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
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Замороженные российские активы должны быть направлены на компенсации для украинцев пострадавших от агрессии рф - Костин
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Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу
Польские фермеры блокируют движение грузовиков на пяти пунктах пересечения границы с Украиной, не пропуская ни одного грузовика на территорию Польши, в результате чего на польской стороне образовались очереди из 1050 грузовиков.
Сильное землетрясение произошло в Черногории
Землетрясение магнитудой 5,4 балла произошло в Черногории в 4:06 утра 14 марта, сообщений о пострадавших не поступало, но есть вероятность разрушений вблизи эпицентра.
Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и отнесению предприятий к "рисковым" - Южанина
Законопроект Гетманцева узаконит превышение полномочий налоговой по блокированию накладных и зачислению предприятий в "рисковые", считает Южанина.
Курс валют на 14 марта: доллар вырос еще на 29 копеек
Национальный банк Украины девальвировал гривну на 29 копеек, установив официальный курс на уровне 38,7878 UAH/USD.
В Рубежном голоса "избирателей" собирают на маршрутке - Луганская ОВА
В оккупированном Рубежном россияне организовали маршрутное такси для голосования на фейковых "выборах" и отобрали 100 детей с оккупированных территорий для обучения управлению беспилотниками.
россияне ночью атаковали "шахедами" и КАБами общины Сумщины
россияне атаковали восемь общин в Сумской области с помощью беспилотников, КАБов и обстрелов из минометов. Было 35 взрывов.
В Донецкой области россияне ранили еще двух местных жителей
13 марта россияне ранили 2 жителей Донецкой области в Максимовке и Часовом Яру.
В небе над Украиной ночью уничтожили 22 из 36 вражеских "шахедов"
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 22 из 36 ударных беспилотников "Шахед", запущенных российскими оккупантами во время ночной атаки на Украину.
В россии заявили о ночной атаке БПЛА на две области: что известно
россия сообщила о ночной атаке беспилотников на белгородскую и курскую области, перехвате и уничтожении 14 БПЛА.
По Украине масштабная воздушная тревога, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистики
Масштабная воздушная тревога объявлена в большинстве областей Украины, включая Киев, из-за угрозы ударов баллистических ракет с востока.