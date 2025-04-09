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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 28758 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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16:38 • 42789 просмотра

Весенние заморозки: эксперт рассказал, как непогода может повлиять на урожай плодовых деревьев

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рава-Русская

Новости по теме

В пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей возможны задержки движения: что известно

На польско-украинской границе начнутся ремонтные работы по замене дорожного покрытия. Ремонт продлится до двух недель, возможны задержки движения для транспорта в направлении въезда в Украину.

Общество • 23 октября, 14:07 • 15946 просмотра

На пункте пропуска «Краковец - Корчева» сегодня начнутся ремонтные работы - Демченко

На пункте пропуска «Краковец-Корчева» начинаются ремонтные работы на въезде в Польшу. Завтра ремонт начнется на КПП «Рава-Русская» с украинской стороны, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

Общество • 23 сентября, 07:15 • 14654 просмотра

Популярный поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую возобновляют: как будет курсировать

Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую после короткого перерыва. Это стало возможным благодаря обновлению договоренностей с польским перевозчиком SKPL, расписание движения остается неизменным.

Общество • 19 сентября, 14:35 • 13664 просмотра

В пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей возможны задержки: что известно

На польско-украинской границе в пункте 'Гребенное - Рава-Русская' начались ремонтные работы. Возможно осложнение движения до 12 сентября 2024 года, рекомендуется выбирать другие пункты пропуска.

Общество • 13 августа, 10:58 • 14801 просмотра

На Львовщине четвертые сутки ищут пропавшую 11-летнюю девочку

В Раве-Русской пропала 11-летняя Соломия Веклич, которая вышла из дома 20 июля и не вернулась. К поискам привлечено более 500 человек, включая полицию, спасателей и волонтеров.

Общество • 23 июля, 13:46 • 17324 просмотра

На границе с Польшей в трех пунктах пропуска после сбоев движение происходит без задержек - Демченко

В трех пунктах пропуска на украинско-польской границе, где ранее наблюдались сбои в работе базы данных на польской стороне, после решения технических проблем движение теперь происходит быстро и задержек в оформлении нет.

Общество • 4 июля, 07:00 • 13979 просмотра

Все пункты пропуска на границе с Польшей разблокированы, в очереди возле "Ягодина" около 200 грузовиков - Демченко

Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе разблокированы для движения грузовиков, около 200 грузовиков ожидают в очереди на пункте пропуска "Ягодин", которые, учитывая его пропускную способность, будут оформлены в течение дня.

Общество • 2 мая, 10:34 • 24763 просмотра

Движение грузовиков восстановили в единственном блокированном пункте пропуска на границе с Польшей, импорт зерна все еще блокируют - пограничники

Возобновлено движение грузовиков в пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне на польско-украинской границе, за исключением грузовиков, перевозящих зерновые культуры, которым запрещен въезд в Польшу.

Общество • 29 апреля, 08:15 • 23457 просмотра

На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко

Из-за сбоя в работе польской таможенной службы движение грузовиков на украинско-польской границе было затруднено, но возобновилось около 4 утра, хотя польские фермеры продолжают блокировать два пункта пропуска, на которых ожидают около 800 грузовиков.

Общество • 22 апреля, 11:03 • 18505 просмотра

Блокада на границе с Польшей: заблокированы два направления, в очередях около 570 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на польско-украинской границе, пропуская лишь несколько грузовиков в час или вообще ограничивая движение, что привело к образованию очередей из 570 грузовиков на польской стороне.

Общество • 17 апреля, 10:44 • 23891 просмотра

На пограничной дороге Червоноград - Рава-Русская начали укладку дорожного покрытия: когда планируют завершить

Дорожники начали асфальтирование пограничной дороги Червоноград-Рава-Русская, обустройство тротуаров, обочин, съездов и ремонт двух мостовых переходов, 53-километровый участок планируют завершить в этом году.

Общество • 12 апреля, 12:58 • 28232 просмотра
Эксклюзив

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной - Ягодин, Угринов и Рава-Русская - около 450 грузовиков ожидают в очередях, в том числе 230 на одном только пункте пропуска в Ягодине.

Общество • 10 апреля, 06:55 • 118493 просмотра

Более 500 грузовиков ожидают на пересечении польско-украинской границы: меньше всего пропускают через "Ягодин"

Более 500 грузовиков ожидают на польско-украинской границе, при этом движение через Ягодин, Раву-Русскую и Угринов прекращено из-за блокирования польскими фермерами этих пунктов пропуска, в то время как очереди из 900 и 800 грузовиков ожидают на пунктах пропуска Краковец и Шегини соответственно.

Общество • 8 апреля, 09:17 • 100419 просмотра

Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях около 400 грузовиков

Около 400 грузовиков стоят в очередях на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, наихудшая ситуация на пункте пропуска "Ягодин".

Общество • 4 апреля, 06:01 • 27317 просмотра

Блокада на границе с Польшей: фермеры возобновили блокирование грузовиков напротив пункта пропуска "Угринов", в очередях около 400 грузовиков

Польские фермеры продолжают ограничивать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, где около 400 грузовиков ожидают пересечения, пропуская лишь несколько грузовиков каждые несколько часов.

Общество • 3 апреля, 11:07 • 39064 просмотра

Польские фермеры планируют снова блокировать ПП "Угринов-Долгобичув"

Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков на пункте пропуска Угринов-Долгобичув 2 апреля после временного приостановления своих действий на пасхальные праздники, одновременно продолжая блокировать грузовики на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская, что приводит к значительным убыткам на таможне.

Экономика • 1 апреля, 09:13 • 27376 просмотра

Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

Поляки продолжают блокировать три пограничных пункта пропуска, из-за чего в очередях стоят около 370 грузовиков.

Война • 28 марта, 05:47 • 31742 просмотра

Польские фермеры планируют пропускать через ПП "Угринов" в сторону Польши только грузовик в день - пограничники

Польские фермеры планируют пропускать через пограничный пункт пропуска "Угринов" только один грузовик в день в направлении Польши и три грузовика каждые шесть часов в направлении Украины, что значительно уменьшит трансграничное движение грузовиков.

Общество • 27 марта, 13:34 • 22178 просмотра

В ГНСУ рассказали, где будут наименьшие очереди на украинско-польской границе в период Пасхальных праздников

В связи с приближением Пасхальных праздников количество пассажиров и транспортных средств на границе с Польшей значительно возросло, что привело к накоплению очередей на таких популярных пунктах пропуска, как Краковец и Шегини, поэтому путешественникам стоит планировать свои путешествия соответствующим образом и рассмотреть возможность использования менее загруженных пунктов пересечения границы.

Общество • 26 марта, 15:45 • 22358 просмотра

"Фактически без изменений": Демченко рассказал, какая сейчас ситуация на украино-польской границе

Польские фермеры продолжают блокировать около 850 грузовиков на въезде в Польшу из Украины на пяти пограничных пунктах пропуска, причем большинство грузовиков застряли на пункте пропуска "Ягодин".

Общество • 20 марта, 12:24 • 23228 просмотра

Блокада на границе с Польшей: на пяти направлениях польские фермеры не пропускают грузовой транспорт в Польшу

Польские фермеры блокируют движение грузовиков на пяти пунктах пересечения границы с Украиной, не пропуская ни одного грузовика на территорию Польши, в результате чего на польской стороне образовались очереди из 1050 грузовиков.

Экономика • 14 марта, 07:39 • 31489 просмотра

Польские фермеры заблокировали ПП "Шегини" для всех грузовиков - Демченко

Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на через пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.

Общество • 1 марта, 15:18 • 100486 просмотра

Ситуация на украино-польской границе: в очередях около 2200 грузовиков, через ПП "Ягодин" за последние дни в Польшу не пропустили ни одной фуры - Демченко

Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.

Общество • 26 февраля, 09:39 • 28380 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди более 2,4 тыс. грузовиков

Из-за блокады польскими фермерами шести пограничных переходов с Украиной, по состоянию на сегодняшнее утро более 2400 грузовиков ожидали въезда в Польшу.

Экономика • 23 февраля, 08:08 • 27759 просмотра

Блокада польской границы: в очередях стоят 2450 грузовиков

Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего более 2450 грузовиков стоят в очередях в ожидании пересечения границы.

Общество • 22 февраля, 06:59 • 31798 просмотра
Эксклюзив

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех ПП в ответ на польскую блокаду

Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех пограничных пунктах пропуска в ответ на блокаду польских фермеров на границе.

Общество • 21 февраля, 07:57 • 269891 просмотра

Польские фермеры начали пропускать грузовики в сторону Украины, но это не то количество, которое бы хотелось - Демченко

Польские фермеры начали пропускать в Украину несколько грузовиков каждый час, но это гораздо меньше, чем хотелось бы.

Общество • 19 февраля, 13:03 • 25021 просмотра

Сообщений о расширении блокады польской границы не получали - Демченко

Украинские пограничники не получали информации от польских коллег о распространении блокады на другие участки границы между Польшей и Украиной, которая сейчас продолжается на шести пунктах пропуска.

Общество • 19 февраля, 10:11 • 60737 просмотра
Эксклюзив

Блокада на границе с Польшей: в очереди на шести ПП около 3,2 тыс. грузовиков

Примерно 3200 грузовиков ожидают на шести пограничных пунктах пропуска с Польшей из-за блокирования местными фермерами, которые протестуют.

Общество • 18 февраля, 10:46 • 211236 просмотра