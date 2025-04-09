На польско-украинской границе начнутся ремонтные работы по замене дорожного покрытия. Ремонт продлится до двух недель, возможны задержки движения для транспорта в направлении въезда в Украину.
На пункте пропуска «Краковец-Корчева» начинаются ремонтные работы на въезде в Польшу. Завтра ремонт начнется на КПП «Рава-Русская» с украинской стороны, сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко.
Укрзализныця возобновляет продажу билетов на поезд Варшава-Львов через Раву-Русскую после короткого перерыва. Это стало возможным благодаря обновлению договоренностей с польским перевозчиком SKPL, расписание движения остается неизменным.
На польско-украинской границе в пункте 'Гребенное - Рава-Русская' начались ремонтные работы. Возможно осложнение движения до 12 сентября 2024 года, рекомендуется выбирать другие пункты пропуска.
В Раве-Русской пропала 11-летняя Соломия Веклич, которая вышла из дома 20 июля и не вернулась. К поискам привлечено более 500 человек, включая полицию, спасателей и волонтеров.
В трех пунктах пропуска на украинско-польской границе, где ранее наблюдались сбои в работе базы данных на польской стороне, после решения технических проблем движение теперь происходит быстро и задержек в оформлении нет.
Сейчас все пункты пропуска на украинско-польской границе разблокированы для движения грузовиков, около 200 грузовиков ожидают в очереди на пункте пропуска "Ягодин", которые, учитывая его пропускную способность, будут оформлены в течение дня.
Возобновлено движение грузовиков в пункте пропуска Рава-Русская-Гребенне на польско-украинской границе, за исключением грузовиков, перевозящих зерновые культуры, которым запрещен въезд в Польшу.
Из-за сбоя в работе польской таможенной службы движение грузовиков на украинско-польской границе было затруднено, но возобновилось около 4 утра, хотя польские фермеры продолжают блокировать два пункта пропуска, на которых ожидают около 800 грузовиков.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская" на польско-украинской границе, пропуская лишь несколько грузовиков в час или вообще ограничивая движение, что привело к образованию очередей из 570 грузовиков на польской стороне.
Дорожники начали асфальтирование пограничной дороги Червоноград-Рава-Русская, обустройство тротуаров, обочин, съездов и ремонт двух мостовых переходов, 53-километровый участок планируют завершить в этом году.
Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на трех пограничных пунктах пропуска с Украиной - Ягодин, Угринов и Рава-Русская - около 450 грузовиков ожидают в очередях, в том числе 230 на одном только пункте пропуска в Ягодине.
Более 500 грузовиков ожидают на польско-украинской границе, при этом движение через Ягодин, Раву-Русскую и Угринов прекращено из-за блокирования польскими фермерами этих пунктов пропуска, в то время как очереди из 900 и 800 грузовиков ожидают на пунктах пропуска Краковец и Шегини соответственно.
Около 400 грузовиков стоят в очередях на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, наихудшая ситуация на пункте пропуска "Ягодин".
Польские фермеры продолжают ограничивать движение грузовиков на трех пунктах пропуска на польско-украинской границе, где около 400 грузовиков ожидают пересечения, пропуская лишь несколько грузовиков каждые несколько часов.
Польские фермеры планируют возобновить блокирование движения грузовиков на пункте пропуска Угринов-Долгобичув 2 апреля после временного приостановления своих действий на пасхальные праздники, одновременно продолжая блокировать грузовики на пунктах пропуска Ягодин и Рава-Русская, что приводит к значительным убыткам на таможне.
Поляки продолжают блокировать три пограничных пункта пропуска, из-за чего в очередях стоят около 370 грузовиков.
Польские фермеры планируют пропускать через пограничный пункт пропуска "Угринов" только один грузовик в день в направлении Польши и три грузовика каждые шесть часов в направлении Украины, что значительно уменьшит трансграничное движение грузовиков.
В связи с приближением Пасхальных праздников количество пассажиров и транспортных средств на границе с Польшей значительно возросло, что привело к накоплению очередей на таких популярных пунктах пропуска, как Краковец и Шегини, поэтому путешественникам стоит планировать свои путешествия соответствующим образом и рассмотреть возможность использования менее загруженных пунктов пересечения границы.
Польские фермеры продолжают блокировать около 850 грузовиков на въезде в Польшу из Украины на пяти пограничных пунктах пропуска, причем большинство грузовиков застряли на пункте пропуска "Ягодин".
Польские фермеры блокируют движение грузовиков на пяти пунктах пересечения границы с Украиной, не пропуская ни одного грузовика на территорию Польши, в результате чего на польской стороне образовались очереди из 1050 грузовиков.
Польские фермеры полностью заблокировали движение грузовиков на через пункт пропуска "Медика-Шегини" на границе с Украиной.
Польские фермеры продолжают блокировать шесть пограничных пунктов пропуска с Украиной, из-за чего в очереди на въезд в страну стоят около 2200 грузовиков.
Из-за блокады польскими фермерами шести пограничных переходов с Украиной, по состоянию на сегодняшнее утро более 2400 грузовиков ожидали въезда в Польшу.
Польские фермеры продолжают блокировать 6 пунктов пропуска на границе с Украиной, из-за чего более 2450 грузовиков стоят в очередях в ожидании пересечения границы.
Украинские перевозчики проводят акции протеста на четырех пограничных пунктах пропуска в ответ на блокаду польских фермеров на границе.
Польские фермеры начали пропускать в Украину несколько грузовиков каждый час, но это гораздо меньше, чем хотелось бы.
Украинские пограничники не получали информации от польских коллег о распространении блокады на другие участки границы между Польшей и Украиной, которая сейчас продолжается на шести пунктах пропуска.
Примерно 3200 грузовиков ожидают на шести пограничных пунктах пропуска с Польшей из-за блокирования местными фермерами, которые протестуют.