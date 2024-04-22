На украино-польской границе возобновлено движение грузовиков, которое было затруднено из-за сбоя в системе таможенной службы Польши - Демченко

Около 4 часов утра возобновилось движение грузовиков в пунктах пропуска на украинско-польской границе, которое было затруднено из-за сбоя в работе польской таможенной службы. Однако, польские фермеры продолжают блокировать два пункта пропуска, где в очередях находится около 800 грузовиков.

Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко, передает УНН.

Детали

К счастью, около 4 часов утра оформление возобновилось. На польской территории база данных таможни снова заработала и поэтому оформление грузовиков возобновилось по всем пунктам пропуска, ведь такая ситуация касалась всех направлений, всех пунктов пропуска на границе с Польшей. Если говорить о ситуации, которую мы имеем уже долгое время - это с блокированием движения для грузовых транспортных средств, то, к сожалению, продолжается блокирование двух направлений - "Ягодин" и "Рава-Русская". Совокупно по состоянию на утро сегодня в очередях на территории Польши на этих двух направлениях около 800 грузовиков ожидают возможности проезда в сторону нашего государства - сказал Демченко.

Он отметил, что в направлении пункта пропуска "Ягодин" польские фермеры вообще не пропускают грузовики, которые следуют из Украины в Польшу.

Вчера по направлению пункта пропуска "Рава-Русская" польская сторона все же начала пропускать определенное количество грузовиков, которые следуют из Украины в Польшу. Потому что до этого также мы имели нулевые показатели пересечения границы на этом направлении. За минувшие сутки уже хотя бы проследовало 70 грузовых транспортных средств. В сторону Украины ситуация несколько лучше, потому что ежедневно определенное количество грузовиков может пересекать границу в сторону нашего государства. Фактически польские фермеры там пропускают по несколько грузовых транспортных средств в час - добавил Демченко.

Напомним,

Из-за сбоя в работе польской таможенной службы на украинско-польской границе замедлилось движение грузовиков, следующих из Украины в Польшу, что вызвало проблемы с регистрацией и таможенным оформлением грузовых транспортных средств.