Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях около 370 грузовиков. Об этом сообщил представитель ГПСУ во время телемарафона Единые новости, передает УНН. Речь идет о пунктах пропуска "Ягодин", "Угринов" и "Рава-Русская".

Детали

Представитель ГПСУ отметил, что самая большая очередь на "Ягодине". Там стоят 200 грузовиков. Неизменным осталось то, что по "Ягодину" и "Раве-Русской" фермеры вообще не пускают грузовики в сторону Польши.

Также они постоянно меняют интересы по КПП "Угринов". 25 марта они сообщали, что пускать будут по 1 грузовику в сутки, а вчера мы получили информацию, что пропускают 2 грузовика в час. Как это будет дальше - неизвестно добавил Демченко.

У рф в беларуси пока нет сил для того, чтобы представлять угрозу Украине - Демченко