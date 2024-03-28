Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  113369 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  119296 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  123720 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  145198 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  125794 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  139074 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  126129 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143645 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134961 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  179999 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

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20 марта 2024, 10:44  •  499097 просмотра

Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

Поляки продолжают блокировать три пограничных пункта пропуска, из-за чего в очередях стоят около 370 грузовиков.

Война •   •  16927 просмотра
Поляки продолжают блокировать три пункта пропуска на границе, в очередях 370 грузовиков - Демченко

На фронте произошло 60 боевых столкновений за сутки - Генштаб

За минувшие сутки на фронте произошло 60 боевых столкновений, во время которых противник нанес 11 ракетных и 77 авиационных ударов, а также совершил 141 обстрел украинских позиций и населенных пунктов из реактивных систем залпового огня.

Война •   •  12875 просмотра
На фронте произошло 60 боевых столкновений за сутки - Генштаб

Еще плюс 780 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

С начала вторжения в Украину российские войска потеряли примерно 439 970 человек личного состава и 6914 танков.

Война •   •  14283 просмотра
Еще плюс 780 оккупантов и 10 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага

Украинская ПВО уничтожила ночью 26 из 28 "шахедов"

Украинская противовоздушная оборона сбила 26 из 28 российских беспилотников "шахед" во время ночной атаки над несколькими регионами.

Война •   •  14729 просмотра
Украинская ПВО уничтожила ночью 26 из 28 "шахедов"

Силы обороны нанесли по россиянам 10 авиаударов за сутки - Генштаб

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины нанесли 10 авиационных ударов по российскому личному составу, вооружению, военной технике, средствам противовоздушной обороны, станциям радиоэлектронной борьбы и пунктам управления беспилотными летательными аппаратами.

Война •   •  14284 просмотра
Силы обороны нанесли по россиянам 10 авиаударов за сутки - Генштаб

Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

Chanel поднял цены на свои сумки среднего размера с клапаном до более 10 000 евро в Париже, что на 6,2% больше, чем в начале 2024 года, из-за роста затрат на сырье и производство, несмотря на снижение спроса.

Общество •   •  15607 просмотра
Классическая сумка Chanel впервые преодолела ценовой барьер в 10 000 евро

Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР

Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин совершил 3-дневный визит в Северную Корею и обсудил с министром государственной безопасности КНДР Ли Чан Дэ усиление сотрудничества между Москвой и Пхеньяном.

политика •   •  15847 просмотра
Глава Службы внешней разведки России посетил визитом КНДР

Ночная атака "шахедов" по Запорожью: ранены 2 женщины

Две женщины были ранены в результате ночной атаки иранских беспилотников "Шахед" в Запорожье, что повлекло пожары в жилых домах.

Общество •   •  18078 просмотра
Ночная атака "шахедов" по Запорожью: ранены 2 женщины

ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

Около 15 беспилотников были сбиты украинской противовоздушной обороной во время ночной атаки России на юге страны, направленной на энергетические и промышленные объекты.

Общество •   •  25450 просмотра
ПВО сбила около 15 дронов во время ночной атаки по югу - Гуменюк

Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах

Согласно опросу Bloomberg News и Morning Consult, проведенному в марте, Байден сокращает разрыв с Трампом в шести колеблющихся штатах.

политика •   •  24774 просмотра
Bloomberg: Байден сократил отставание от Трампа в шести штатах