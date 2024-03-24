У рф в беларуси пока нет сил для того, чтобы представлять угрозу Украине - Демченко

россия в беларуси нет силы для того, чтобы представлять сейчас угрозу Украине. Ситуация остается контролируемой. Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

На границе с беларусью ситуация не меняется, она остается контролируемой и по ту сторону границы мы не видим, чтобы россия имела какие-то силы для того, чтобы представлять на данный момент угрозу - сказал Демченко.

По его словам, подразделения разведки и в том числе ГПСУ активно следят за тем, что происходит в беларуси для того, чтобы понимать на сколько ситуация может меняться, чтобы адекватно реагировать.

Мы понимаем, что это направление остается для нас угрожающим, поэтому мы продолжаем его укреплять, как в инженерном отношении непосредственно по линии границы, так и фортификационном в приграничье для того, чтобы иметь все возможности, чтобы отразить любую атаку - рассказал Демченко.

Он напомнил, что россия в свое время вывела все свои подразделения, которые проходили обучение и подготовку в беларуси и в рамках ротации новых не завели.

На территории беларуси еще остается определенное количество российских военных, но это больше такой обслуживающий персонал, который обеспечивает обслуживание техники, которая остается в беларуси - отметил Демченко.

Напомним

Командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщал, что рф создает группировку в более 100 тысяч, и есть вероятность, что к началу лета может иметь определенные силы для наступательных операций.

На границе с беларусью ситуация полностью контролируемая, с территории рф остается угроза ДРГ - Демченко