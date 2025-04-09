Александр Павлюк

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На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский
17:29 • 26480 просмотра

На стороне рф против Украины воюет не менее 155 граждан Китая – Зеленский

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский уволил Павлюка с должности командующего Сухопутными войсками

Президент Украины подписал указ об увольнении Александра Павлюка с должности командующего Сухопутных войск ВСУ. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

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Это чисто популизм: как в "Слуге народа" отреагировали на идею расформировать ТЦК

Член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко заявил о невозможности реформирования ТЦК и СП по объективным причинам. Он отметил необходимость развития системы рекрутинга вместо реформирования территориальных центров.

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В Минобороны озвучили количество людей, которые работают в ТЦК

В украинских ТЦК работает 36 тысяч человек, из которых почти 7 тысяч - гражданские и около 3 тысяч - женщины. Также среди работников есть ограниченно годные к службе в армии.

Война • 14 ноября, 08:18 • 24120 просмотра

В ВР предлагают расформировать ТЦК и создать рекрутинговые центры: что известно

Временная следственная комиссия ВР подала отчет с предложением заменить ТЦК на рекрутинговые центры с гражданскими работниками. Часть депутатов поддерживает инициативу, однако есть и противники такого решения.

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Умеров и Остин обсудили План победы и инвестиции в украинский ОПК

Министр обороны Украины Умеров встретился с главой Пентагона Остином. Обсудили ситуацию на фронте, реализацию Плана победы и привлечение американских инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины.

Война • 21 октября, 17:22 • 30492 просмотра

На Киевщине работают силы ПВО из-за активности вражеских дронов

В Киевской области зафиксирована активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны работают над их нейтрализацией, власти призывают граждан не фотографировать работу защитников.

Война • 2 октября, 00:36 • 20200 просмотра

Украинские военные за неделю уничтожили почти 10 тыс. захватчиков

Командующий Сухопутных войск сообщил о значительных потерях врага за 22-29 сентября. Среди уничтоженной техники - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистемы, 558 БпЛА и другое вооружение.

Война • 29 сентября, 12:02 • 22051 просмотра

В Киеве объявлена воздушная тревога

Киевская областная военная администрация сообщила об объявлении воздушной тревоги в Киеве. Жителей города призывают соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.

Война • 28 сентября, 00:40 • 101421 просмотра

В Киеве объявлена воздушная тревога: работает ПВО

В столице и области объявлена воздушная тревога из-за обнаружения беспилотников в воздушном пространстве. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.

Война • 27 сентября, 23:25 • 53328 просмотра

В Киевской области работает ПВО из-за вражеских БпЛА

В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Областная военная администрация сообщает о работе сил ПВО и призывает жителей соблюдать правила безопасности.

Война • 19 сентября, 20:02 • 40563 просмотра

Пополнение обменного фонда, отчет ISW и минуснутые мосты: ситуация в курской области рф

Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил об успешном выполнении задач на Курском направлении и пополнении обменного фонда для возвращения украинских военных из плена. Тем временем ISW подтверждает дальнейшее продвижение украинских сил в курской области, а российские «военкоры» заявляют о якобы уничтожении третьего моста через реку Сейм в курской области.

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Дроны, спецтехника, карета скорой помощи: Броварская громада передала очередную партию помощи украинской армии (видео)

Громада Броваров передала подшефным военным подразделениям четыре мини-экскаватора, дроны и карету скорой помощи. Техника уже доставлена на передовую для усиления обороноспособности.

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Есть крутые инициативы - делитесь: Кравченко встретился с участниками Молодежного форума Киевщины

Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко провел встречу с 70 участниками Молодежного форума Киевщины. Он отметил активность молодежи, вручил премии за достижения и призвал делиться молодежными инициативами.

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На Киевщине завершается строительство первого в Украине инклюзивного городка для воинов: ключи от домов получат в конце августа

В Киевской области завершается строительство уникального жилого комплекса для раненых военных. В конце августа 56 семей получат ключи от жилья в первом в Украине инклюзивном городке для защитников.

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В рамках проекта еВідновлення согласовано выплат на сумму почти 9 млрд грн - Кравченко

В Киевской области подано 22,7 тыс. заявлений на компенсацию по программе еВідновлення. Одобрены выплаты на 9 млрд грн, восстановлено 17,8 тыс. из 29 тыс. поврежденных объектов.

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Су-25 и 229 БПЛА: в ВСУ рассказали об уничтоженных воздушных целях за июнь

В июне 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов и самолет Су-25.

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Украина готовит по меньшей мере десять новых бригад для защиты Киева и противодействия ожидаемому российскому наступлению, причем оборона столицы является главным приоритетом, несмотря на интенсивные боевые действия на востоке.

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Командующий Сухопутных войск предупредил, что в ближайшие два месяца наступит критическая фаза войны

В следующие два месяца Украина вступит в одну из самых критических фаз войны с россией, поскольку американская помощь прибывает на линию фронта, а рф испытывает украинскую оборону перед потенциальным крупным наступлением.

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Сухопутные войска ВСУ создали собственный рекрутинговый центр: будут искать операторов БПЛА

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Россия объявила в розыск бывшего народного депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко по неустановленным причинам по статье Уголовного кодекса РФ.

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За неделю Силы обороны уничтожили более 8 тысяч оккупантов - Павлюк

За прошедшую неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили более 8000 российских оккупантов, 96 танков, 188 боевых бронированных машин, 264 артиллерийские системы и 7 реактивных систем залпового огня.

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Главной военной целью россии на 2024 год остается полный захват Донецкой и Луганской областей Украины, с планами начать наступательную операцию летом 2024 года и потенциальными попытками захватить Запорожскую, Харьковскую и Сумскую области.

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Более 510 тысяч российских военных находятся на оккупированных территориях - командующий Сухопутными войсками ВСУ

На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.

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Павлюк о ситуации возле Часового Яра: "Делаем все возможное, чтобы остановить российский план"

Украинские войска делают все возможное, чтобы остановить наступление россиян на Часов Яр в Донецкой области, но враг имеет значительное преимущество в артиллерии и авиации.

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Командующий Сухопутных войск подтвердил планы россиян по захвату Харькова и Сум

Россия имеет планы захватить Харьков или Сумы, но Украина не уверена в серьезности этих планов и способности россии реализовать их нынешними силами.

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Павлюк показал, как огневая мобильная группа сбивала вражеский "шахед"

Украинские военные успешно сбили вражеский беспилотник "шахед" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger.

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Павлюк: система ТЦК - не идеальна, однако "отсидеться никому не удастся"

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк признал, что система ТЦК не является идеальной, но ведется работа над ее совершенствованием. Он призвал украинцев вступать в ряды Вооруженных сил, чтобы противостоять россии, "отсидеться" не удастся никому.

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Бойцы бригады "Холодный Яр" на востоке уничтожили 2 вражеских БпЛА "Орлан-10" из ЗРК "Стрела-10" - Павлюк

Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили по меньшей мере 2 вражеских беспилотника "Орлан-10" с помощью зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" на востоке.

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Павлюк показал, как Силы обороны уничтожили российский дрон из ЗРК "Стрела"

Украинские военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" на Восточном направлении с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".

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