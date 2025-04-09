Александр Павлюк

8 апреля отмечают День ромов, работников военкоматов, карликовых бегемотов и буддизма. Также, сегодня День памяти святых апостолов.
Президент Украины подписал указ об увольнении Александра Павлюка с должности командующего Сухопутных войск ВСУ. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Член комитета по нацбезопасности Александр Федиенко заявил о невозможности реформирования ТЦК и СП по объективным причинам. Он отметил необходимость развития системы рекрутинга вместо реформирования территориальных центров.
В украинских ТЦК работает 36 тысяч человек, из которых почти 7 тысяч - гражданские и около 3 тысяч - женщины. Также среди работников есть ограниченно годные к службе в армии.
Временная следственная комиссия ВР подала отчет с предложением заменить ТЦК на рекрутинговые центры с гражданскими работниками. Часть депутатов поддерживает инициативу, однако есть и противники такого решения.
Министр обороны Украины Умеров встретился с главой Пентагона Остином. Обсудили ситуацию на фронте, реализацию Плана победы и привлечение американских инвестиций в оборонно-промышленный комплекс Украины.
В Киевской области зафиксирована активность вражеских беспилотных летательных аппаратов. Силы противовоздушной обороны работают над их нейтрализацией, власти призывают граждан не фотографировать работу защитников.
Командующий Сухопутных войск сообщил о значительных потерях врага за 22-29 сентября. Среди уничтоженной техники - 101 танк, 254 ББМ, 462 артсистемы, 558 БпЛА и другое вооружение.
Киевская областная военная администрация сообщила об объявлении воздушной тревоги в Киеве. Жителей города призывают соблюдать правила безопасности и следить за официальными сообщениями.
В столице и области объявлена воздушная тревога из-за обнаружения беспилотников в воздушном пространстве. Силы ПВО работают по целям, жителей призывают находиться в укрытиях и соблюдать информационную тишину.
В Киевской области зафиксировано движение вражеских беспилотников. Областная военная администрация сообщает о работе сил ПВО и призывает жителей соблюдать правила безопасности.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-лейтенант Александр Павлюк сообщил об успешном выполнении задач на Курском направлении и пополнении обменного фонда для возвращения украинских военных из плена. Тем временем ISW подтверждает дальнейшее продвижение украинских сил в курской области, а российские «военкоры» заявляют о якобы уничтожении третьего моста через реку Сейм в курской области.
Громада Броваров передала подшефным военным подразделениям четыре мини-экскаватора, дроны и карету скорой помощи. Техника уже доставлена на передовую для усиления обороноспособности.
Начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко провел встречу с 70 участниками Молодежного форума Киевщины. Он отметил активность молодежи, вручил премии за достижения и призвал делиться молодежными инициативами.
В Киевской области завершается строительство уникального жилого комплекса для раненых военных. В конце августа 56 семей получат ключи от жилья в первом в Украине инклюзивном городке для защитников.
В Киевской области подано 22,7 тыс. заявлений на компенсацию по программе еВідновлення. Одобрены выплаты на 9 млрд грн, восстановлено 17,8 тыс. из 29 тыс. поврежденных объектов.
В июне 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили почти 300 вражеских беспилотных летательных аппаратов и самолет Су-25.
Украина готовит по меньшей мере десять новых бригад для защиты Киева и противодействия ожидаемому российскому наступлению, причем оборона столицы является главным приоритетом, несмотря на интенсивные боевые действия на востоке.
В следующие два месяца Украина вступит в одну из самых критических фаз войны с россией, поскольку американская помощь прибывает на линию фронта, а рф испытывает украинскую оборону перед потенциальным крупным наступлением.
В Сухопутных войсках Вооруженных Сил Украины создают собственный рекрутинговый центр для отбора и комплектования подразделений беспилотных систем мотивированными кандидатами, которые пройдут подготовку для получения военных специальностей в сфере беспилотных систем.
Россия объявила в розыск бывшего народного депутата Украины и журналиста Игоря Мирошниченко по неустановленным причинам по статье Уголовного кодекса РФ.
За прошедшую неделю с 28 апреля по 5 мая 2024 года Вооруженные Силы Украины уничтожили более 8000 российских оккупантов, 96 танков, 188 боевых бронированных машин, 264 артиллерийские системы и 7 реактивных систем залпового огня.
Главной военной целью россии на 2024 год остается полный захват Донецкой и Луганской областей Украины, с планами начать наступательную операцию летом 2024 года и потенциальными попытками захватить Запорожскую, Харьковскую и Сумскую области.
На оккупированных территориях Украины находится от 510 000 до 513 000 российских военнослужащих, но это количество может увеличиться из-за подготовки России к летнему наступлению и планов мобилизации дополнительных сил.
Украинские войска делают все возможное, чтобы остановить наступление россиян на Часов Яр в Донецкой области, но враг имеет значительное преимущество в артиллерии и авиации.
Россия имеет планы захватить Харьков или Сумы, но Украина не уверена в серьезности этих планов и способности россии реализовать их нынешними силами.
Украинские военные успешно сбили вражеский беспилотник "шахед" с помощью переносного зенитно-ракетного комплекса FIM-92 Stinger.
Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александр Павлюк признал, что система ТЦК не является идеальной, но ведется работа над ее совершенствованием. Он призвал украинцев вступать в ряды Вооруженных сил, чтобы противостоять россии, "отсидеться" не удастся никому.
Бойцы 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" уничтожили по меньшей мере 2 вражеских беспилотника "Орлан-10" с помощью зенитно-ракетных комплексов "Стрела-10" на востоке.
Украинские военнослужащие 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" сбили российский разведывательный беспилотник "Орлан-10" на Восточном направлении с помощью зенитно-ракетного комплекса "Стрела-10".