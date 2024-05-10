Украина готовит новые бригады, часть сил развернут для защиты Киева - Павлюк

Украина уже готовит по меньшей мере десять новых бригад для подготовки к наступлению армии РФ. Часть из них развернут для защиты Киева. Об этом в интервью The Economist заявил Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Павлюк, передает УНН.

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По словам генерала, часть новых сил будет развернута для защиты столицы, ведь за два с половиной года россияне не отказались от амбиций захватить Киев.

Защита Киева остается одной из наших главных забот, как бы трудно ни было на востоке. Это сердце Украины, и мы знаем, какую ключевую роль будет играть защита столицы в будущем - заявил Павлюк.

В то же время сам генерал подчеркнул, что сейчас главной проблемой является техника, а не люди. Украина крайне нуждается в артиллерии и бронетехнике и надеется на помощь Запада.

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Также в интервью The Economist Павлюк предупредил, что в следующие два месяца Украина вступит в одну из самых критических фаз войны с Россией.

По его словам, российские генералы "бросают всю боеспособную технику, которая у них есть, чтобы проверить истощенные украинские войска", в то время, как Украин ожидает помощь от Запада.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленскьий рассказал, что утром 10 мая россия начала новую волну наступательных действий на Харьковском направлении. Наступление россиян удалось остановить артиллерийским огнем, сейчас идет жестокий бой в этом направлении.