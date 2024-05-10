росія почала наступ на Харківському напрямку, Україні вдалося зупинити окупантів артилерійським вогнем - Зеленський
Київ • УНН
Україна успішно відбила нову хвилю контрнаступу Росії на Харківському напрямку артилерійським вогнем після підготовки до наступу.
Зранку росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківському напрямку. Військові та командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Наступ росіян вдалося зупинити артилерійським вогнем, наразі йде жорстокий бій у цьому напрямку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає УНН.
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росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати й підтягувати ще сили в цьому напрямку - це факт. Але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій у цьому напрямку. Артилерійським вогнем. Що мені відомо, то десь 7-8 ранку ми їх зустріли вогнем. На цей час ми їх зупинили артилерійським вогнем
Нагадаємо
У Міноборони заявили, що Збройні сили України захищають позиції у Харківській області. О 5 ранку була спроба прориву ворогом нашої лінії оборони. Ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності, для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резерви.