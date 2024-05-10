росія почала наступ на Харківському напрямку, Україні вдалося зупинити окупантів артилерійським вогнем - Зеленський

Зранку росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на Харківському напрямку. Військові та командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Наступ росіян вдалося зупинити артилерійським вогнем, наразі йде жорстокий бій у цьому напрямку. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Словаччини Зузаною Чапутовою, передає УНН.

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росія почала нову хвилю контрнаступальних дій на цьому напрямку. Україна зустріла їх там нашими військами, бригадами і артилерією. Важливо, що вони можуть збільшувати й підтягувати ще сили в цьому напрямку - це факт. Але наші військові, наше командування знали про це і розраховували свої сили для того, щоб зустріти вогнем ворога. Зараз йде жорстокий бій у цьому напрямку. Артилерійським вогнем. Що мені відомо, то десь 7-8 ранку ми їх зустріли вогнем. На цей час ми їх зупинили артилерійським вогнем