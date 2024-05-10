Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
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У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
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"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
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Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
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россия начала наступление на Харьковском направлении, Украине удалось остановить оккупантов артиллерийским огнем - Зеленский
Украина успешно отразила новую волну контрнаступления России на Харьковском направлении артиллерийским огнем после подготовки к наступлению.
Bloomberg: прямые иностранные инвестиции в Китай упали на более чем 50%
Прямые иностранные инвестиции Китая упали на 56% в первом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив $10,3 млрд.
россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, продолжаются бои - СМИ о Харьковщине
россия намерена создать 10-километровую буферную зону на границе, бои на границе Харьковщины продолжаются, сообщает "Суспільне".
россияне снова обстреляли Волчанск в Харьковской области, ранены двое местных
Во время очередного обстрела Волчанска 10 мая двое местных жителей получили осколочные ранения и были госпитализированы.
Ситуация в энергосистеме не самая сложная, но летом будут новые вызовы - Укрэнерго
Текущая ситуация в энергосистеме не является самой сложной, но летом ожидаются новые вызовы, связанные с дефицитом электроэнергии из-за повреждений.
Бизнесу и муниципалитетам предлагают уже готовить заявки для инвестиций в рамках Ukraine Facility: Минэкономики готово помочь
Минэкономики хочет привлечь помощь с финансированием команд экспертов для помощи бизнесу и муниципалитетам с заявками на инвестиционные проекты в рамках Ukraine Facility.
Без танков и тяжелой бронетехники: британская разведка объяснила, о чем свидетельствует "парад победы" в Москве
Отсутствие тяжелой военной техники, в частности боевых танков, современной авиации на "параде" в Москве свидетельствует о масштабных потерях рф на войне в Украине.
Дефицит в энергосистеме: почему ограничивают в потреблении только небытовых потребителей
Для сбалансирования энергосистемы Украины во время дефицита Укрэнерго применяет ограничения потребления для небытовых потребителей через графики ограничения мощности в зависимости от ситуации.
Харьковская область: в ОВА на фоне усиления ударов рф на севере указали жителям двух направлений на возможность эвакуации
В Харьковской области усилились вражеские обстрелы, что заставило власти призвать жителей Волчанского и Липецкого районов эвакуироваться по телефону горячей линии 0-800-33-92-91 для получения помощи и поддержки.
Никакого панического настроения в городе нет и не будет: Терехов о ситуации в Харькове
В Харькове нет паники среди жителей, несмотря на неспокойную ночь, когда в результате ракетных ударов было повреждено 26 домов, два из них сильно разрушены, а один снесен, два человека, в том числе ребенок, получили ранения.