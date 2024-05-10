россия начала наступление на Харьковском направлении, Украине удалось остановить оккупантов артиллерийским огнем - Зеленский

Утром россия начала новую волну контрнаступательных действий на Харьковском направлении. Военные и командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Наступление россиян удалось остановить артиллерийским огнем, сейчас идет жестокий бой в этом направлении. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, передает УНН.

Детали

россия начала новую волну контрнаступательных действий на этом направлении. Украина встретила их там нашими войсками, бригадами и артиллерией. Важно, что они могут увеличивать и подтягивать еще силы в этом направлении - это факт. Но наши военные, наше командование знали об этом и рассчитывали свои силы для того, чтобы встретить огнем врага. Сейчас идет жестокий бой в этом направлении. Артиллерийским огнем. Что мне известно, то где-то 7-8 утра мы их встретили огнем. В настоящее время мы их остановили артиллерийским огнем - сказал Зеленский.

Напомним

В Минобороны заявили, что Вооруженные силы Украины защищают позиции в Харьковской области. В 5 утра была попытка прорыва врагом нашей линии обороны. Эти атаки отражены, продолжаются бои различной интенсивности, для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервы.