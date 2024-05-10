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Міноборони: ЗСУ захищають позиції на Харківщині, вранці була спроба прориву ворогом лінії оборони, атаки відбито, тривають бої, спрямовано резерви

Міноборони: ЗСУ захищають позиції на Харківщині, вранці була спроба прориву ворогом лінії оборони, атаки відбито, тривають бої, спрямовано резерви

Київ • УНН

 • 23389 перегляди

Збройні сили України відбили атаки росіян, які намагалися прорвати лінію оборони в Харківській області, бої різної інтенсивності тривають, оскільки для посилення оборони підтягуються резерви.

Збройні сили України захищають позиції у Харківській області. О 5 ранку була спроба прориву ворогом нашої лінії оборони. Ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності, для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резерви, повідомили у п'ятницю у Міноборони України, пише УНН.

Збройні Сили України захищають наші позиції на Харківщині. Протягом цієї доби на Вовчанському напрямку ворог здійснював авіаудари із застосуванням керованих авіаційних бомб (КАБ). З початком ночі російські окупанти посилили вогневий тиск на передній край нашої оборони за підтримки артилерії. Приблизно о 5 ранку відбулася спроба прориву противником нашої лінії оборони під прикриттям бронетехніки. Станом на зараз ці атаки відбито, тривають бої різної інтенсивності

- повідомили у Міноборони у Telegram.

У МОУ вказали, що "для посилення оборони на цій ділянці фронту спрямовано резервні підрозділи". "Збройні Сили України продовжують стримувати наступ ворога", - зазначили у Міноборони.

В оборонному відомстві подякували кожному солдату, сержанту та офіцеру, які проявляють необхідні стійкість та хоробрість для захисту наших позицій.

"Не втрачено жодного метра": голова Харківської ОВА заявив про тримання позицій українськими силами попри посилення ударів і ДРГ ворога на півночі10.05.24, 11:56 • 21393 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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