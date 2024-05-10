Минобороны: ВСУ защищают позиции в Харьковской области, утром была попытка прорыва врагом линии обороны, атаки отбиты, продолжаются бои, направлены резервы

Вооруженные силы Украины защищают позиции в Харьковской области. В 5 утра была попытка прорыва врагом нашей линии обороны. Эти атаки отражены, продолжаются бои различной интенсивности, для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервы, сообщили в пятницу в Минобороны Украины, пишет УНН.

Вооруженные Силы Украины защищают наши позиции в Харьковской области. В течение этих суток на Волчанском направлении враг осуществлял авиаудары с применением управляемых авиационных бомб (КАБ). С началом ночи российские оккупанты усилили огневое давление на передний край нашей обороны при поддержке артиллерии. Примерно в 5 утра произошла попытка прорыва противником нашей линии обороны под прикрытием бронетехники. По состоянию на сейчас эти атаки отбиты, продолжаются бои различной интенсивности - сообщили в Минобороны в Telegram.

В МОУ указали, что "для усиления обороны на этом участке фронта направлены резервные подразделения". "Вооруженные Силы Украины продолжают сдерживать наступление врага", - отметили в Минобороны.

В оборонном ведомстве поблагодарили каждого солдата, сержанта и офицера, которые проявляют необходимые стойкость и храбрость для защиты наших позиций.

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