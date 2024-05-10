"Не потеряно ни одного метра": глава Харьковской ОВА заявил об удерживании позиций украинскими силами, несмотря на усиление ударов и ДРГ врага на севере

Российские войска усилили обстрелы на северном направлении Харьковской области, прежде всего атакуя город Волчанск, были безуспешные попытки ДРГ врага прорвать границу, но украинские войска уверенно держат позиции и не потеряно ни одного метра, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Оккупанты усилили обстрелы на северном направлении. Прежде всего противник наносит удары по городу Волчанск. Всю ночь продолжались обстрелы из КАБов, РСЗО и артиллерии. Были безуспешные попытки ДРГ прорвать границу. Вооруженные силы Украины уверенно держат позиции: не потеряно ни одного метра. Группировка противника не представляет угрозы для Харькова, его сил хватает только для провокаций на северном направлении - написал Синегубов в Telegram.

Он отметил, что все органы власти работают, находятся на местах и выполняют свои обязанности.

"Призываем гражданское население приграничных населенных пунктов быть в укрытиях, ведь для врага нет разницы наносить удары по военной инфраструктуре или по гражданским безоружным людям", - отметил председатель ОВА.

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