Харьковщина: рф ночью ударила по Харькову, из-за обстрелов за сутки один погибший, четверо пострадавших, в том числе - ребенок

российские войска в ночь на 10 мая нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего пострадали два человека, среди которых 11-летний ребенок. За прошедшие сутки россияне обстреляли более 20 населенных пунктов области, один человек погиб. Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает УНН.

10 мая 03:20 м. Харьков. Вследствие вражеского ракетного обстрела повреждены 12 частных домов. Пострадали 11-летний ребенок и женщина 72-летних - острая реакция на стресс - написал Синегубов в Telegram.

По словам председателя ОВА, за прошедшие сутки, 9 мая, артиллерийским и минометным ударам врага подверглись 21 населенный пункт Харьковщины: Петропавловка, Степная Новоселовка, Берестовое и другие. Авиационным обстрелам подверглись н.п. Веселое, Волчанск, Волчанские Хутора.