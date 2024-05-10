Харківщина: рф вночі вдарила по Харкову, через обстріли за добу один загиблий, четверо постраждалих, зокрема - дитина

російські війська у ніч на 10 травня завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали двоє людей, серед яких 11-річна дитина. Минулої доби росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів області, одна людина загинула. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

10 травня 03:20 м. Харків. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків. Постраждали 11-річна дитина та жінка 72-років — гостра реакція на стрес - написав Синєгубов у Telegram.

За словами голови ОВА, минулої доби, 9 травня, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 21 населений пункт Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.