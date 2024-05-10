Харківщина: рф вночі вдарила по Харкову, через обстріли за добу один загиблий, четверо постраждалих, зокрема - дитина
Київ • УНН
У ніч на 10 травня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. В результаті ворожих атак за добу одна людина загинула і четверо отримали поранення, в тому числі 11-річна дитина.
російські війська у ніч на 10 травня завдали ракетного удару по Харкову, внаслідок чого постраждали двоє людей, серед яких 11-річна дитина. Минулої доби росіяни обстріляли понад 20 населених пунктів області, одна людина загинула. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.
10 травня 03:20 м. Харків. Внаслідок ворожого ракетного обстрілу пошкоджено 12 приватних будинків. Постраждали 11-річна дитина та жінка 72-років — гостра реакція на стрес
За словами голови ОВА, минулої доби, 9 травня, артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали 21 населений пункт Харківщини: Петропавлівка, Степова Новоселівка, Берестове та інші. Авіаційних обстрілів зазнали н.п. Веселе, Вовчанськ, Вовчанські Хутори.
- 3:30 м. Дергачі Харківський район. Влучання КАБ біля об‘єкта інфраструктури. Пошкоджено близько 25 будівель та споруд, 33 торгівельні павільйони.
- 10 травня 03:15 с. Липці Харківській район. Внаслідок артобстрілу горів дах приватного будинку та господарча споруда. Постраждала 62-річна жінка.
- 17:40 м. Куп’янськ. Внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено, три будинки.
- 14:36 м. Дергачі Харківський район. Внаслідок обстрілу БПЛА пошкоджено дах АЗС, колонка та автомобіль.
- 10:40 м. Вовчанськ. Внаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватне підприємство, ангар шиферний та вагова.
- 9 травня 10:15 м. Куп'янськ. Ворожий артобстріл біля АЗС. Пошкоджено будівлю магазину. Внаслідок обстрілу загинув 51-річний чоловік та поранена 49-річна жінка.